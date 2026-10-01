Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Времето през нощта ще остане предимно ясно, като в Западна и Централна България ще е почти безветрено. На места сутринта там са възможни условия за образуване на слана. В източната част на страната ще има слаб до умерен северен вятър.

Минималните температури ще варират от 2°-4° в отделни котловинни райони до 11°-13° в източната половина на страната. В София термометрите ще показват около 5°.

През деня утре ще преобладава слънчево време, но следобед ще се появи разкъсана средна и висока облачност, като над югоизточните райони ще бъде по-значителна и на места ще превали. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще бъде умерен, а в Източна България - до силен.

Максималните температури ще са в диапазона 18°-23°, докато в София се очакват около 18°.

В планинските райони утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове облачността временно ще се увеличава, но валежи не се очакват. Ще духа силен вятър от североизток. Около 12° ще бъде максималната температура на 1200 метра, а на 2000 метра - около 5°.

По българското Черноморие също ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед. По-значителна тя ще е по южното крайбрежие, където на места ще превали дъжд. Максималните температури ще достигнат 18°-20°, а морската вода ще е 20°-21°. Вълнението на морето ще достигне до 4 бала.