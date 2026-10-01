Къде се пътува трудно на 1 октомври: спират поетапно движението край Кресна и Крайници

Три временни промени ще затрудняват движението на 1 октомври. Между 08:00 и 17:00 часа трафикът към Кулата ще се ограничава на пет интервала край Кресна. Между 07:00 и 12:00 и от 17:00 до 19:00 часа движението по път II-62 край Крайници ще бъде спирано за по няколко минути, а от 10:30 часа за около половин час ще бъде затворена активната лента на „Тракия“ край Чирпан.

Ограничения край Кресна

Между 08:00 и 17:00 часа движението при 397-и км на път I-1 София – Кулата ще бъде ограничавано в пет отделни интервала с продължителност около 30 минути.

Лентата към Кулата ще бъде затваряна, а автомобилите ще преминават двупосочно в лентата към София. Скоростта е ограничена до 50 км/ч, а движението ще се регулира от сигналисти и временна пътна сигнализация.

Причината е монтажът на греди на ново мостово съоръжение от бъдещия обходен път на Кресна. Това е последният обявен ден на временната организация.

Кратки спирания край Крайници

От 07:00 до 19:00 часа се променя организацията по път II-62 между отбивката за Сапарево и разклона за Крайници.

Между 07:00 и 12:00 и от 17:00 до 19:00 часа движението ще бъде спирано за интервали между две и пет минути за заснемане на чуждестранна рекламна продукция. След приключването на всеки кадър автомобилите ще бъдат пропускани.

Трафикът ще се регулира от „Пътна полиция“ и сигналисти. При неблагоприятно време снимките може да продължат и на 2 октомври.

Временна промяна край Чирпан

От 10:30 часа за около 30 минути ще бъде затворена активната лента при 172-и км на автомагистрала „Тракия“ към Бургас. Автомобилите ще преминават през свободната лента.

Ограничението е за профилактика и подмяна на камери.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна до 2 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също преминава двупосочно в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и максималната скорост е 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

Между 229-и и 273-и км в Сливенска област се извършва почистване и събиране на отпадъци. Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 80 км/ч.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

От 10:00 до 16:00 часа между 16-и и 18-и км към София е затворена външната активна лента. Трафикът преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа специална организация за облекчаване на движението към Перник и Кюстендил.

Автомагистрала „Марица“

Между началото на магистралата и 19-и км в двете посоки движението се ограничава поетапно в една лента заради ремонт на настилката. Днес е последният обявен ден на организацията.

Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ се ремонтират фуги на подлез и мостово съоръжение. Движението е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По автомагистралите „Черно море“ и „Европа“ в последния пълен бюлетин няма въведени ограничения.

Основни пътища

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, се преминава в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград движението е поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по „Хемус“.

Между 06:00 и 10:30 часа през Владая са осигурени две ленти към София. При Драгичево две ленти към столицата действат от 06:00 до 10:00 часа.

По път I-3 между Бяла и Плевен се преминава поетапно в една лента. Аналогична организация има по път I-4 между Ново село и Балван.

По път I-5 между Полски Тръмбеш и Поликраище движението се прехвърля между лентите заради ремонт. Между Габрово и Шипка също се преминава в една лента.

По път I-8 Свиленград – „Капитан Андреево“ транзитното движение на камиони над 12 тона остава ограничено заради състоянието на мостово съоръжение. Обходът е през път II-89 и автомагистрала „Марица“.

Затворени участъци

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Път III-868 Рудозем – Смолян остава затворен, като обходът е през Чокманово и Смилян. Затворен е и участъкът Пампорово – Смолян при Райковски ливади.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт.

Затворен е и път III-906 между Дюлино и разклона за Раковсково. Не се преминава и по път III-992 между Росен и Веселие.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е и трафикът за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 1 октомври над Централна и Източна България облачността ще бъде значителна. На места в Югоизточна България ще вали дъжд, като в крайните югоизточни райони количествата може да бъдат значителни.

В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони временно силен северен-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 18 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево, но в Странджа ще е облачно и дъждовно. Ще духа силен източен-североизточен вятър.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи главно по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 18 и 20 градуса, а вълнението на морето – 3–4 бала.