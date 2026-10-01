Убийството на Илиян Филипов: Какво знаем за разстрела, който разтърси Пловдив

Убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов разтърси Пловдив и предизвика мащабна полицейска операция в града. Председателят на Съвета на директорите и основен финансов благодетел на Ботев Пловдив беше застрелян малко след полунощ на 30 септември в притежаван от него имот в квартал "Христо Смирненски". Разследването продължава, като към момента няма официално обявен заподозрян или задържан за престъплението.

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 около 1:00 часа. При пристигането на екипите е констатирана смъртта на Филипов, а още през нощта започват огледи и процесуално-следствени действия. От прокуратурата потвърдиха, че се разследва умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

МВР и прокуратурата засега отказват да разкриват подробности за точния механизъм на престъплението, за да не бъде затруднено разследването. По първоначална и официално непотвърдена информация Филипов е бил прострелян в главата. Разследващите подчертават, че се работи по всички възможни версии и на този етап не е определен водещ мотив.

Пловдив под полицейска блокада

Още след подаването на сигнала полицията предприема мащабни заградителни действия. Основните входове и изходи на Пловдив са поставени под засилен контрол, а към операцията са привлечени служители на местната полиция, съседни областни дирекции и екипи от София. Създаден е и щаб за координиране на действията на службите.

Разследващи полицаи и оперативни служители извършват огледи, разпитват свидетели и проверяват записи от охранителни камери. Издирват се хора, които са били в района по времето на убийството и биха могли да дадат информация за движението на извършителя или извършителите. На място работят съвместни екипи на полицията, прокуратурата, Главна дирекция "Национална полиция" и ДАНС. Назначена е и съдебномедицинска експертиза.

По информация, разпространена от "Фокус" охранителна камера в района е заснела човек със слабо телосложение и качулка, който напуска комплекса, където се намира имотът на Филипов. Към момента обаче разследващите не са потвърдили официално нито автентичността на тези данни, нито че заснетият човек действително е извършителят.

Една стара заплаха отново излиза на преден план

Часове след убийството се появи и важен детайл от 2025 година. припомни публикация на журналистката Полина Паунова, според която през март миналата година Филипов е заявил в официална позиция, че разполага с информация за подготвяно срещу него покушение и че е подал сигнали до институциите. В тогавашното си твърдение той посочва поименно бизнесмена Иван Петлешков.

Тези думи влизат в противоречие с първоначалната информация на разследващите от 30 септември. От полицията заявиха, че към момента нямат данни Филипов или семейството му да са подавали сигнали за заплахи. Дали старите му твърдения имат връзка с убийството тепърва трябва да бъде установено и към този момент няма официални данни, които да свързват конкретно лице с престъплението.

От МВР отказаха да коментират дали една от проверяваните версии е свързана с бизнеса на Филипов, строителната дейност на компаниите му или участието му във футболния клуб Ботев. Не е потвърдено също дали стрелецът е бил един, дали е имало съучастници и от каква точно позиция е произведен фаталният изстрел.

Кой беше Илиян Филипов

53-годишният Илиян Филипов беше едно от най-разпознаваемите имена в пловдивския бизнес. Той е сред създателите и собствениците на ПИМК, която през годините се превръща в една от големите транспортни и логистични компании в България. Бизнесът постепенно се разширява от автомобилните превози към железопътния транспорт, строителството и недвижимите имоти.

В последните години името му се свързва все по-силно и с Ботев Пловдив. ПИМК беше водещ партньор в обединението, избрано от Община Пловдив за довършването на стадион "Христо Ботев", а самият Филипов постепенно се превърна от изпълнител на строителния проект в един от основните хора около клуба.

След финансовите проблеми и оттеглянето на Антон Зингаревич през 2025 година Филипов пое ролята на основен финансов благодетел на Ботев. През август 2026 година той официално беше вписан като председател на Съвета на директорите на клуба.

Само часове след смъртта му от Ботев обявиха, че името на Филипов ще остане част от историята на клуба. Последваха съболезнования от редица български футболни отбори, а капитанът на "канарчетата" Тодор Неделев го определи като истински приятел и обеща отборът да продължи да преследва мечтите, които двамата са споделяли за бъдещето на клуба.

Убийството получи отзвук и извън България. Ройтерс и медии от редица европейски държави съобщиха за разстрела, като акцентът беше поставен върху мащаба на бизнеса на Филипов и ролята му в Ботев Пловдив.