Мартин и Николета продължават напред в "Игри на волята" след драматичен обрат

Мартин Кънев и Николета Кръстева си осигуриха място в следващия етап на "Игри на волята".

Шампионът от шестия сезон и финалистката от сезон седем постигнаха победа след вълнуващ обрат срещу победителя от третия сезон Андрей Гридин и финалистката от сезон шест Анджела Костадинова.

Битката започна по-добре за Мартин и Николета, но забавяне на един от елементите за баланс позволи на Андрей и Анджела да натрупат сериозна преднина.

Решаващ се оказа елементът за точност, където Гридин и Костадинова загубиха аванса си. Николета и Мартин успяха първи да достигнат до логическата задача и да обърнат развоя на двубоя в своя полза.

В съревнованието участие взеха и играчите от племето на Ураганите, които предварително бяха посочили Мартин и Николета като свои фаворити.

Точното им предположение ще им донесе предимство в предстоящата териториална битка срещу Канарите и Вулканите.

"Игри на волята" продължава следващата седмица от понеделник до събота от 20:00 часа по NOVA, а в понеделник предстои новата битка за Резиденцията.