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Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп
БТА

Баскетболният шампион на България отстъпи на германския Улм с 84:98 като гост

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп - втория по сила баскетболен турнир на Стария континент. Българският шампион очаквано отстъпи на германския Улм с 84:98 като гост. „Зелените" изоставаха през целия мач, а малка утеха може да е, че записаха повече точки от своя съперник в последната четвърт - 25:23.

Съперник на Балкан за Еврокъп е изхвърен в аматьорския баскетбол

Български отбор игра в турнира Еврокъп за първи път след 13-годишно прекъсване. За последно Лукойл Академик участва през сезон 2013/2014. „Студентите" изиграха финалната си среща на 17 декември 2013 година, когато победиха в София румънския Плоещ.

Балкан е в група с германците от Улм, турците от Бахчешехир (Истанбул), италианския Рома - проект, финансиран от суперзвездата Лука Дончич, литовците от Лиеткабелис, испанците от Манреса, където играе българския национал Йордан Минчев, босненците от Босна (Сараево), както и гръцкия ПАОК (Солун), в който се инвестира много с цел скок към Евролигата възможно най-скоро.

 

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