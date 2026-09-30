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Най-важното от България на 30.09.2026 г.

Най-важното от България на 30.09.2026 г.
Facebook/ЦСКА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), е убит при стрелба в Пловдив. 

Малко след това показаха записи на предполагаемият убиец на Илиян Филипов. 

Илиян Филипов управляваше една от най-големите български компании в транспортния сектор, създадена през 2000 година, която впоследствие разшири дейността си в сферата на железопътните карго и пътнически превози, както и в мащабното строителство в Пловдив и София. В спортните среди той бе известен като основна фигура около Ботев Пловдив и довършването на стадион Христо Ботев.

През годините бизнесът му е бил съпътстван от множество публични конфликти, съдебни дела с други предприемачи, протести на транспортния бранш и подавани от него сигнали до МВР и държавните институции. Само три дни преди убийството Филипов е присъствал на обществено събитие по откриване на обновен обект в града.

Часове след убийството задържаха бивш негов служител, който е заподозрян като физическият убиец на Илиян Филипов.

По информация от "24 часа" задържаният е 51-годишен мъж наиме Славчо Мегеров, а арестът е извършен във връзка с разследването на убийството. Той е бил 11 години в затвор за убийство, предаде БТВ.

Президентът Илияна Йотова потвърди, че ще подпише указа за освобождаването на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

"Да, ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ. Тази съгласувателна процедура мина през мен", заяви държавният глава в отговор на журналистически въпрос.

Министерският съвет реши на 29 септември да предложи на президента издаването на указ за отзоваването на Иван Йорданов. Преди това процедурата беше задействана от Министерството на външните работи.

"Най-накрая неспокойната му душа ще намери покой и своя дом. Връща се там, в любимата България, която защитаваше с цената на всичко." Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти преди заключителния концерт по повод 170 години общонародно читалищно дело и 115 години от създаването на Съюза на народните читалища в България.

Йотова определи връщането на тленните останки на цар Самуил като изключително постижение на българското правителство, дипломацията и министър-председателя Румен Радев.

По думите ѝ тя е следила разговорите с гръцката страна през годините и постигнатото сега е успех за цяла България.

Народните представители се събират на първо пленарно заседание за седмицата, като в дневния им ред е заложено изслушване на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

 Във вторник от ДПС поискаха изслушване на Демерджиев и за "изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица“.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призовава за цялата истина относно сигналите, подадени от партията до прокуратурата относно Демерджиев. „За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх“, посочва Делян Пеевски.

Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир, категоричен е премиерът

„Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни.“ Това каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия „Евронюз“ в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса, предаде БТА.

Радев е допълнил, че трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир.

Конституционният съд потвърди законовите промени, според които председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) се избира и освобождава от Народното събрание.

С решението си съдът отхвърли искането на народни представители от 51-вото Народно събрание, които оспориха промените в Закона за ДАНС. Депутатите настояваха за запазване на предишния модел, при който президентът имаше роля при назначаването на председателя на агенцията.

Софийската градска прокуратура ще връчи официално обвинение на бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. За това съобщи самият той в социалните мрежи, като уточни, че процедурата ще се извърши днес.

Сандов е обвинен в длъжностно престъпление. Според разследващите през 2022 година той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която стои Ивайло Калушев.

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