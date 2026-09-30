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Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

Компанията вече е оспорила разпореждането пред европейските съдилища

Google поиска от Общия съд на Европейския съюз временно да спре действието на разпореждане на Европейската комисия, което задължава компанията да предостави достъп до данни от търсачката си на OpenAI и други конкуренти.

Компанията вече е оспорила разпореждането пред европейските съдилища, а сега е внесла и искане за временна мярка. От Google заявиха, че мярката е необходима заради риск от сериозни последици за личните данни и сигурността на европейските потребители.

Според компанията споделянето на информацията може да отслаби определени механизми за сигурност и да застраши защитата на личните данни на милиони потребители.

Европейската комисия издаде разпореждането през юли. Целта му е да даде възможност на конкурентни услуги, включително чатботове с изкуствен интелект, да се конкурират при по-равни условия с търсачката на Google.

От Комисията посочват, че при вземането на решението са отчетени както сигурността и функционирането на системата, така и необходимостта от защита на личните данни на крайните потребители.

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