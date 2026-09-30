Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел
Снимка: Фейсбук-страницата на Тодор Неделев

Капитанът на Ботев обеща, че отборът ще даде всичко, за да осъществи мечтата на своя президент

Тодор Неделев се сбогува с емоционално послание с председателя на Съвета на директорите на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който беше убит при стрелба в града.

Капитанът на „канарчетата“ благодари на Филипов за направеното за него и за клуба. Неделев подчерта приноса му за завършването на стадион „Христо Ботев“, финансовото стабилизиране на отбора и своето завръщане при „жълто-черните“.

„Благодаря ти за всичко, което направи за мен и за нашия любим Ботев! Ти беше истински ботевист и за теб този клуб не беше просто бизнес, а твоя кауза.

Изгради нашия дом - „Колежа“, и спаси отбора в най-трудния момент. Даваше всичко от себе си до последно, имаше големи планове и искаше Ботев да бъде там, където му е мястото - на върха!

За мен ти не беше просто шеф, а истински приятел. Един достоен мъж и човек, който винаги спазваше думата си!

Ти изпълни моята мечта да се върна в Ботев, а аз и целият отбор ще дадем всичко от себе си, за да изпълним твоята.

Ще ми липсват разговорите ни и всички щастливи моменти заедно. Ще те запомня така - винаги усмихнат и с чувство за хумор.

Почивай в мир, Бос! Ще ни липсваш“, написа Тодор Неделев.

Още по темата

Съюзът на международните превозвачи настоява за пълно разследване на убийството на Филипов

Съюзът на международните превозвачи настоява за пълно разследване на убийството на Филипов

Убийството на Илиян Филипов получи широк международен отзвук

Убийството на Илиян Филипов получи широк международен отзвук

В интервю от 2025 г. Илиян Филипов заявява, че се готви покушение срещу него

В интервю от 2025 г. Илиян Филипов заявява, че се готви покушение срещу него

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита

Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита

Роналдо тренира отделно преди Дания, появиха се слухове за напрежение с Жезус

Роналдо тренира отделно преди Дания, появиха се слухове за напрежение с Жезус

Лапорта нападна Реал Мадрид: Отношенията ни са прекъснати

Лапорта нападна Реал Мадрид: Отношенията ни са прекъснати

Водещи

Лозари искат временно повишение на митата за гроздето

Лозари искат временно повишение на митата за гроздето

Три танкера са били атакувани в Ормузкия проток

Три танкера са били атакувани в Ормузкия проток

  • Преди 4 минути
Сидни Суини в GTA VI? Слух твърди, че актрисата ще има необичайна роля

Сидни Суини в GTA VI? Слух твърди, че актрисата ще има необичайна роля

  • Преди 7 минути
Омбудсманът проверява статута на около 700 дка общинска земя в Сухиндол

Омбудсманът проверява статута на около 700 дка общинска земя в Сухиндол

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

  • Преди 16 минути
Скандалът „Епстийн“ разтърси Норвегия: Парламентът разследва връзки с политици и дипломати

Скандалът „Епстийн“ разтърси Норвегия: Парламентът разследва връзки с политици и дипломати

  • Преди 18 минути
„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов

„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов

Георги Пеев подписа Дунавската декларация

Георги Пеев подписа Дунавската декларация

  • Преди 23 минути
Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие при опит за изолиране на Калининград

Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие при опит за изолиране на Калининград

  • Преди 28 минути
Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

  • Преди 41 минути
Ген. Стайко Прокопиев: Бъдещето принадлежи на хората, които умеят да превръщат знанието в действие

Ген. Стайко Прокопиев: Бъдещето принадлежи на хората, които умеят да превръщат знанието в действие

Удряли я в лицето и ѝ взели 350 евро: Задържаха двама братя

Удряли я в лицето и ѝ взели 350 евро: Задържаха двама братя

  • Преди 48 минути
КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

ДБ с нов ход срещу Сарафов: Сезира НАП

ДБ с нов ход срещу Сарафов: Сезира НАП

  • Преди 56 минути