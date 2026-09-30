Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

Тодор Неделев се сбогува с емоционално послание с председателя на Съвета на директорите на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който беше убит при стрелба в града.

Капитанът на „канарчетата“ благодари на Филипов за направеното за него и за клуба. Неделев подчерта приноса му за завършването на стадион „Христо Ботев“, финансовото стабилизиране на отбора и своето завръщане при „жълто-черните“.

„Благодаря ти за всичко, което направи за мен и за нашия любим Ботев! Ти беше истински ботевист и за теб този клуб не беше просто бизнес, а твоя кауза.

Изгради нашия дом - „Колежа“, и спаси отбора в най-трудния момент. Даваше всичко от себе си до последно, имаше големи планове и искаше Ботев да бъде там, където му е мястото - на върха!

За мен ти не беше просто шеф, а истински приятел. Един достоен мъж и човек, който винаги спазваше думата си!

Ти изпълни моята мечта да се върна в Ботев, а аз и целият отбор ще дадем всичко от себе си, за да изпълним твоята.

Ще ми липсват разговорите ни и всички щастливи моменти заедно. Ще те запомня така - винаги усмихнат и с чувство за хумор.

Почивай в мир, Бос! Ще ни липсваш“, написа Тодор Неделев.