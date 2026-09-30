Омбудсманът проверява статута на около 700 дка общинска земя в Сухиндол

Омбудсманът Велислава Делчева ще направи проверка за статута на 700 декара общински земи в Сухиндол след среща с кмета на общината Пламен Чернев в Павликени в открита приемна за граждани. Тя каза пред журналисти, че е приела сигнала и започва проверка по случая, като допълни, че ще бъдат сезирани Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, които са сред основните институции, имащи отношение към казуса.

Около 700 декара общински земеделски земи в Сухиндол, които са били определени като мери и пасища, са включени в проекти за лесоустройство без знанието и решение на Общинския съвет, съобщи пред журналисти кметът на Сухиндол Пламен Чернев.

По думите на Чернев проблемът продължава вече трета година и е свързан с промяна на статута на земи, върнати на общината като мери и пасища през 1999 г. През 2025 г., без да бъде уведомена общината, част от тези територии са били включени в лесоустройствени разработки и са определени като горски територии. Чернев уточни, че Общинският съвет е изразявал становище земите да запазят статута си на мери и пасища, тъй като се използват от животновъди.

Става дума за част от общо около 9000 декара земи, които са били обследвани. По думите на кмета различни разработки определят между 700 и 800 декара като територии, придобили характеристиките на гори. Той каза, че общината е направила допълнителен анализ с Института „Пушкаров“, според който на тези места не могат да се развиват гори, а преобладават ниска растителност и храсти. Земите са от девета категория, уточни Чернев.

Кметът посочи, че проблемът има отражение и върху инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа. Част от терените, определени за проекта, попадат сред земите, за които са изготвени лесоустройствени разработки.

„Решението на Общинския съвет е за земеделски земи, а инвеститорът ще трябва да се нанесе в гори“, обясни Чернев. Според него промяната на статута би наложила допълнителни процедури и би могла да забави реализацията на инвестицията.

Кметът на Сухиндол подчерта, че общината разполага с актове за общинска собственост, в които земите са посочени като земеделска земя, мери и пасища. По думите му в кадастъра те също са отразени като земеделски територии, като за част от тях е отбелязано наличие на проект за лесоустройство.

Чернев посочи още, че общината има около 32 000 декара мери и пасища, които се използват от животновъди, както и около 3000 декара общински гори, възстановени с решение на съда през 1997 г. Това са официално общински гори, с които ние сме се разпореждали, допълни той.

По думите на кмета общината не е възлагала лесоустрояване на спорните територии. Той се позова и на официално писмо от Изпълнителната агенция по горите, според което агенцията не е възлагала извършването на такива дейности върху общински земи.

„Искаме справедливост. В крайна сметка тези земи са ни върнати като земеделска земя. Ние сме казали на горското, че не желаем да се лесоустрояват“, заяви Чернев.

Омбудсманът Велислава Делчева коментира, че за нея остава необяснимо как с валидни документи, в които се казва, че това е публична общинска собственост, в един момент се оказва, че това са гори.

Делчева каза, че проверката започва незабавно, като ще бъдат изяснени обстоятелствата около промяната на статута на земите. Тя посъветва кмета да предприеме и съдебни действия, с които спорните обстоятелства да бъдат изяснени докрай и заяви, че няма да чака съдебните дела и започва проверка още утре.