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Подготвят черквата "Света София" за посрещане костите на цар Самуил

Подготвят черквата "Света София" за посрещане костите на цар Самуил
Снимка: БТА

Саркофагът ще бъде разположен в южната част на напречния кораб на църквата

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в мраморен саркофаг в старинния столичен храм „Света София“, в непосредствена близост до олтара. Подготовката за тържественото им посрещане вече е в заключителен етап, а мястото е избрано заради символичната връзка с първоначалното погребение на българския владетел.

„От вчера започна много усилена подготовка. Имаме вече място, където да бъде положен. И то не е случайно избрано“, обясни отец Кирил Димов, председател на църковното настоятелство на старинния храм „Света София – Премъдрост Божия“.

Саркофагът ще бъде разположен в южната част на напречния кораб на църквата. В южната част на базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро е било и мястото на погребението на цар Самуил.

„Избрано е това място, защото и на остров Свети Ахил, в базиликата, построена от самия цар Самуил, той също е положен в южната част на храма“, посочи отец Кирил Димов.

Според свещеника съществува и друга символична връзка между владетеля и столичния храм. Има сведения, че Самуил е прекарал част от детството си в района, а според предположения е възможно да е посещавал църквата и дори да е бил кръстен в нея.

„По негово време тази църква я е имало и е много вероятно цар Самуил да е влизал в нея, да е участвал в богослужения и, както се предполага, дори да е кръстен тук“, каза отец Кирил Димов.

Разполагането на саркофага близо до олтара е и знак на почит към българския владетел. „Това е една чест към нашия български владетел цар Самуил – да бъде до най-святото място, светия олтар“, подчерта отец Кирил Димов.

Той обърна внимание и на архитектурните прилики между „Света София“ и базиликата „Свети Ахил“. Според него е възможно спомените на Самуил от софийския храм да са повлияли върху изграждането на базиликата на острова.

„Твърде е възможно детските спомени на цар Самуил да са повлияли при изграждането на тази базилика на остров Свети Ахил, тъй като тя има подобен вид на „Света София“. Символика във всички случаи има“, каза отец Кирил Димов.

В храма довършват подготовката за тържествената церемония по посрещането на останките.„Това, което касае църквата „Света София“, мисля, че в основни линии е готово. Много неща се подготвят, за да се получи едно тържествено посрещане на тленните останки на цар Самуил“, заяви отец Кирил Димов.

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