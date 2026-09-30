Грозят ли Манчестър Сити 141 отнети точки?

След като независимата комисия призна Манчестър Сити за виновен по почти всички обвинения за нарушаване на финансовите правила, основният въпрос е какво наказание ще получи английският клуб.

Комисията установи, че в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18 Сити е използвал фиктивни търговски споразумения, за да увеличава отчетените си приходи и да намалява разходите си. Според Висшата лига финансовият ефект от тези схеми надхвърля 900 милиона паунда.

Клубът е признат за виновен и по три от четирите обвинения за липса на съдействие и нарушение на задължението за добросъвестно поведение. Манчестър Сити отрича нарушенията и обяви, че ще обжалва решението.

Като ориентир в публичните анализи се използват предишните наказания на Евертън и Нотингам Форест за нарушения на правилата за рентабилност и устойчивост.

През сезон 2023/24 санкцията на Евертън беше намалена след обжалване от десет на шест точки. Казусът беше свързан с превишаване на допустимите загуби с 19,5 милиона паунда според първоначалното решение.

Това позволи да се направи условна сметка от по една отнета точка за приблизително всеки 6,5 милиона паунда нарушение. Ако същата пропорция бъде приложена към сумата от над 900 милиона, наказанието за Манчестър Сити би достигнало около 141 точки.

Тази сметка обаче е изцяло теоретична. Висшата лига не разполага с официална тарифа, която автоматично обвързва определена финансова сума с конкретен брой отнети точки.

При разглеждането на случая на Нотингам Форест беше използвана начална санкция от шест точки, въпреки че нарушението на клуба беше по-голямо от това на Евертън. Впоследствие наказанието беше намалено до четири точки заради ранното признаване на нарушението и съдействието по процедурата.

Анализите на двете решения показаха непоследователност при определянето на санкциите и потвърдиха, че не съществува механична формула за изчисляване на отнетите точки.

Случаят на Манчестър Сити също е коренно различен. Тук не става дума единствено за превишаване на допустимия размер на загубите, а за умишлено прикриване на реалното финансово състояние, фиктивни договори и възпрепятстване на разследването.

Независимата комисия разполага с широка свобода при определянето на санкцията. Правилата позволяват налагането на глоба, отнемане на точки и други спортни наказания.

Конкретната санкция ще бъде разгледана на отделно заседание, което ще остане поверително до разрешаването на официалното публикуване на решението.

Затова евентуалните 141 отнети точки не трябва да се приемат като прогноза или като предложение на Висшата лига. Това е математическа хипотеза, базирана върху опростено сравнение с други случаи.

Реалното наказание ще зависи от цялостната тежест и продължителност на нарушенията, поведението на клуба по време на разследването, възможните утежняващи обстоятелства и резултата от предстоящото обжалване.