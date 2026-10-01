Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Осъдена на смърт жена в американския щат Тенеси беше откарана в болница, след като два опита за екзекуцията ѝ чрез смъртоносна инжекция не доведоха до смъртта ѝ, съобщи нейният адвокат, цитиран от Би Би Си.

50-годишната Криста Пайк е получила две дози от препарата пентобарбитал в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил. След процедурата обаче тя продължила да има сърдечна дейност.

Адвокатите ѝ са внесли спешно искане за прекратяване на екзекуцията още докато тя е била в ход.

„Пайк е загубила съзнание, но все още има пулс и се чува как хърка“, посочва защитата в съдебните документи.

По-късно един от адвокатите ѝ съобщи, че тя е откарана в болница, където са предприети животоспасяващи действия.

Екзекуцията е започнала около 20:00 часа местно време. Според Асошиейтед прес завесата към помещението, от което свидетелите наблюдавали процедурата, е била спускана два пъти, а в определен момент представителите на медиите били помолени да напуснат.

Протоколът за екзекуции в Тенеси предвижда използването на втори комплект спринцовки, ако осъденият не почине след първата доза. В него обаче не е уточнено как трябва да се процедира, ако човекът остане жив и след второто прилагане на препарата.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий разпореди цялостна независима проверка, която да установи какво точно се е случило. Той обяви също, че последната планирана за тази година екзекуция в щата няма да бъде извършена по график.

От Департамента по изправителните заведения на Тенеси заявиха, че служителите са изпълнили всички стъпки от установения и одобрен протокол. Според ведомството използваният препарат е доказал ефективността си, а правилата не позволяват извършването на допълнителни процедури извън предприетите.

Защитата на Пайк обаче твърди, че случаят е потвърдил предварително изразените опасения за проблеми с намирането на подходящ венозен достъп, състоянието на използвания пентобарбитал и липсата на достатъчно възможности за спешна медицинска намеса при усложнения.

Медицинският експерт на защитата д-р Джоел Зивот от Медицинското училище на университета „Емъри“ смята, че концентрацията на пентобарбитал в кръвта на Пайк вероятно не е достигнала необходимото ниво, за да предизвика спиране на дишането и сърдечносъдова недостатъчност. Според него забавянето преди започването на реанимационните действия създава риск от мозъчно увреждане.

Осъдена за убийство, извършено на 18 години

Криста Пайк е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на 19-годишната Колийн Слемър.

Престъплението е извършено година по-рано, когато Пайк е на 18 години. Заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип тя пребива и измъчва Слемър, с която се запознават в център за професионално обучение на младежи с проблемно поведение.

Случаят предизвиква огромен медиен интерес. По тялото на жертвата е открита издълбана обърната пентаграма, а свидетели по-късно твърдят, че Пайк се е хвалила с убийството и е показвала парче от черепа на Слемър.

Шип е бил на 17 години по време на престъплението и поради възрастта си не е получил смъртна присъда. Той остава в затвора.

Майката на жертвата Мей Мартинес настояваше присъдата на Пайк да бъде изпълнена и беше пристигнала в Тенеси, за да присъства на екзекуцията. След случилото се тя определи процедурата като „хаос“.

Съдебна битка до последния момент

Изпълнението на присъдата беше предшествано от поредица съдебни обжалвания. Върховният съд на САЩ отхвърли два опита екзекуцията да бъде спряна, включително решение на по-нисша съдебна инстанция за временно отлагане.

Адвокатите на Пайк твърдяха, че при определянето на наказанието съдебните заседатели не са получили възможност да оценят в достатъчна степен смекчаващи обстоятелства, включително документирани данни за сексуално насилие, преживяно от нея като дете.

Губернаторът Бил Лий отказа и молбата ѝ за помилване. Пайк е единствената жена, която се намираше в отделението за осъдени на смърт в Тенеси.

Случаят е вторият проблем при планирана екзекуция в щата през 2026 г. През май екзекуцията на Тони Карътърс беше отложена, след като служителите не успяха да намерят подходяща вена за поставянето на смъртоносната инжекция.

Жените представляват малка част от екзекутираните в САЩ. От 1976 г., когато Върховният съд възстановява прилагането на смъртното наказание, са екзекутирани 18 жени срещу 1663 мъже – около 1% от всички изпълнени смъртни присъди.