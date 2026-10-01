Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

Ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Турция, посланик Айво Орав, заяви, че отношенията между Турция и ЕС са „много специални“ и че двете страни се нуждаят една от друга, предава Turkey Today.

„Турция се нуждае от Европейския съюз, а Европейският съюз се нуждае от Турция“, каза Орав след среща с областния управител на Трабзон Тахир Шахин и кмета на голямата община Ахмет Метин Генч.

Турция е кандидат за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване, започнали през 2005 г., са в застой.

„Тези отношения се осъществяват между градове, бизнес кръгове, общества и хора“, каза Орав.

„Нашите отношения са и много специални. Особено поради факта, че Турция е кандидат за членство в Европейския съюз, както и заради събитията, случващи се в момента по света, можем да кажем, че това е много специална връзка“, добави той.

„Споделяме много общи интереси – от търговията до енергетиката, климата и регионалното сътрудничество. Икономическите отношения също представляват един от най-силните стълби на отношенията между ЕС и Турция“, отбеляза Орав.

Дипломатът заяви, че делегацията ще се срещне с бизнес лидери, млади хора, граждански организации и културни дейци по време на своето двудневно и половина посещение и ще присъства на приятелски мач между „Трабзонспор“ и ирландския „Дрогеда Юнайтед“.

„Посланието, което искаме да отправим, е много просто. Силните връзки между Европейския съюз и Турция зависят от силните връзки, изградени между хората“, каза той.