Енергийният министър: България има ядрено минало, има и ядрено бъдеще
Ива Петрова посочи 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" като ключови за енергийната сигурност и обяви, че се проучват и малки модулни реактори
"България има ядрено минало, има и ядрено бъдеще". Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова при откриването на 5-ата Международна ядрена конференция и изложение "Ядрена енергетика - от амбиции към реализация", която се провежда на 1 и 2 октомври в София.
По думите ѝ ядрената енергетика е стратегически избор за енергийната сигурност, икономическата конкурентоспособност и устойчивия растеж на България.
"С над пет десетилетия опит в експлоатацията на ядрени мощности, изградена професионална общност и експертен потенциал България има силна основа за следващия етап от развитието на сектора", заяви Петрова.
Енергийният министър акцентира върху значението на АЕЦ "Козлодуй" за електроенергийната система на страната и върху проекта за изграждането на нови мощности.
"Изграждането на 7-и и 8-и блок ще бъде важен двигател за инвестиции, технологичното развитие и модернизация на българската индустрия, създавайки нови възможности за висококвалифицирана заетост", каза тя.
Според Петрова следващата задача е стратегическите намерения да бъдат превърнати в реален проект чрез преминаване през необходимите технически, регулаторни, финансови и търговски процедури.
Тя посочи, че новите ядрени мощности имат значение не само за България, но и за устойчивостта на електроенергийната система в Югоизточна Европа заради растящото търсене на надеждна и нисковъглеродна електроенергия.
Министерството проучва и възможностите за внедряване на малки модулни реактори.
"Потенциалът на тази нова технология следва да бъде оценяван цялостно - от гледна точка на безопасността и икономическата им жизнеспособност до регулаторната готовност и реалните потребности", заяви Петрова.
Министърът подчерта и необходимостта възможно най-голяма част от добавената стойност от бъдещите проекти да остава в българската икономика.
Сред основните предизвикателства тя открои и подготовката на следващото поколение специалисти в ядрения сектор.
"Нито една технология, колкото и модерна да бъде, не може да замени знанията, професионализма и отговорността на хората", заяви Ива Петрова.