Кола се самозапали край "Витиня", ограничиха движението към Варна

Движението през тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна е временно ограничено заради задимяване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е лек автомобил, който се е самозапалил извън тунела, като димът от пожара е навлязъл в съоръжението.

По информация на МВР при инцидента няма пострадали.

Заради задимяването преминаването през тунела е преустановено, а шофьорите изчакват на място.

От АПИ призовават водачите да следват указанията на "Пътна полиция" до възстановяването на движението.