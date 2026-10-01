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Кола се самозапали край "Витиня", ограничиха движението към Варна

Кола се самозапали край "Витиня", ограничиха движението към Варна
БТА

Димът от горящия автомобил е навлязъл в тунела, няма пострадали

Движението през тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна е временно ограничено заради задимяване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е лек автомобил, който се е самозапалил извън тунела, като димът от пожара е навлязъл в съоръжението.

По информация на МВР при инцидента няма пострадали.

Заради задимяването преминаването през тунела е преустановено, а шофьорите изчакват на място.

От АПИ призовават водачите да следват указанията на "Пътна полиция" до възстановяването на движението.

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