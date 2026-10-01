Кола се самозапали край "Витиня", ограничиха движението към Варна
Димът от горящия автомобил е навлязъл в тунела, няма пострадали
Движението през тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна е временно ограничено заради задимяване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Причината е лек автомобил, който се е самозапалил извън тунела, като димът от пожара е навлязъл в съоръжението.
По информация на МВР при инцидента няма пострадали.
Заради задимяването преминаването през тунела е преустановено, а шофьорите изчакват на място.
От АПИ призовават водачите да следват указанията на "Пътна полиция" до възстановяването на движението.