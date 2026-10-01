Край на фермите за ценни кожи? Всички парламентарни групи предлагат забрана

Отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни единствено заради ценните им кожи да бъде забранено в България. Това предвижда законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от депутати от всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание.

Предложението обхваща обектите, в които животни като норки, лисици, чинчили и енотовидни кучета се развъждат и умъртвяват с цел производство на кожи.

Забраната няма да се отнася за кожи, получени като вторичен продукт от животни, отглеждани за храна, нито за кожи, добити при законен лов.

В мотивите си вносителите посочват като цели по-хуманното отношение към животните, ограничаването на рисковете за околната среда, биологичното разнообразие и здравето на хората и животните.

Към момента подобна дейност все още е разрешена у нас, но според цитираните в законопроекта актуални данни на БАБХ вече няма регистрирани животновъдни обекти за добив на ценни кожи. Последният такъв обект - в старозагорското село Маджерито - е затворен през януари 2025 г.

Предлага се отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с тази цел да бъде определено и като жестокост към животните.

Законопроектът предвижда и санкции. За физически лица глобата е от 800 до 1500 евро, а при повторно нарушение - между 2000 и 6000 евро. За еднолични търговци и юридически лица санкцията за отглеждане, развъждане или умъртвяване на животни за ценни кожи ще бъде от 2500 до 4500 евро, а при повторно нарушение може да достигне 10 000 евро.

Предложенията тепърва трябва да преминат през процедурата по разглеждане и гласуване в Народното събрание, преди евентуално да станат част от закона.