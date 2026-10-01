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Край на фермите за ценни кожи? Всички парламентарни групи предлагат забрана

Край на фермите за ценни кожи? Всички парламентарни групи предлагат забрана
БТА

Проектът предвижда санкции до 10 000 евро при повторно нарушение, но няма да засяга кожите от животни за храна или от законен лов

Отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни единствено заради ценните им кожи да бъде забранено в България. Това предвижда законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от депутати от всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание.

Предложението обхваща обектите, в които животни като норки, лисици, чинчили и енотовидни кучета се развъждат и умъртвяват с цел производство на кожи.

Забраната няма да се отнася за кожи, получени като вторичен продукт от животни, отглеждани за храна, нито за кожи, добити при законен лов.

В мотивите си вносителите посочват като цели по-хуманното отношение към животните, ограничаването на рисковете за околната среда, биологичното разнообразие и здравето на хората и животните.

Към момента подобна дейност все още е разрешена у нас, но според цитираните в законопроекта актуални данни на БАБХ вече няма регистрирани животновъдни обекти за добив на ценни кожи. Последният такъв обект - в старозагорското село Маджерито - е затворен през януари 2025 г.

Предлага се отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с тази цел да бъде определено и като жестокост към животните.

Законопроектът предвижда и санкции. За физически лица глобата е от 800 до 1500 евро, а при повторно нарушение - между 2000 и 6000 евро. За еднолични търговци и юридически лица санкцията за отглеждане, развъждане или умъртвяване на животни за ценни кожи ще бъде от 2500 до 4500 евро, а при повторно нарушение може да достигне 10 000 евро.

Предложенията тепърва трябва да преминат през процедурата по разглеждане и гласуване в Народното събрание, преди евентуално да станат част от закона.

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