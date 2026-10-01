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УЕФА възобнови разследването срещу Барселона по случая „Негрейра“

УЕФА възобнови разследването срещу Барселона по случая „Негрейра“
АП/БТА

Реал Мадрид е предоставил над 50 000 страници материали, а каталунците могат да бъдат изправени пред тежки санкции при доказано нарушение

УЕФА възобнови официалното дисциплинарно производство срещу Барселона по случая „Негрейра“, съобщава испанското издание AS.

Действията на европейската футболна централа идват след сигнал от Реал Мадрид, включващ над 50 000 страници с документи, доказателствени материали и свидетелски показания.

Разследването трябва да изясни обстоятелствата около плащанията, извършвани от Барселона между 2001 и 2018 година. За този период каталунският клуб е превел общо 8,4 милиона евро на Хосе Мария Енрикес Негрейра, който тогава е заместник-председател на Съдийската комисия към Испанската футболна федерация.

Основният въпрос е каква е била реалната цел на тези плащания и дали е имало опит за влияние върху съдийски решения.

Барселона отрича да е купувала съдийско влияние и поддържа позицията, че средствата са били изплащани за консултантски услуги и доклади.

Според испанското спортно законодателство евентуалните дисциплинарни нарушения са погасени по давност. Правилата на УЕФА обаче позволяват търсене на отговорност без подобно ограничение.

Още през 2023 година президентът на централата Александър Чеферин определи случая като изключително сериозен.

„Информирах се подробно и ситуацията е изключително сериозна. По мое мнение това е сред най-тежките казуси, които съм виждал във футбола“, заяви тогава Чеферин.

„На ниво испанско първенство въпросът е с изтекла давност и не може да доведе до спортни санкции, но процедурите в прокуратурата продължават. Що се отнася до УЕФА, при нас давност няма“, допълни той.

Европейската централа изчака развитието на процедурите в Испания, преди да активира отново дисциплинарното производство.

Назначеният по случая инспектор вече анализира предоставените материали. Предстои събирането на допълнителни показания, а Барселона ще получи възможност да представи своята защита.

„УЕФА потвърждава, че получи от Реал Мадрид значителен обем документи, свързани с текущото разследване срещу ФК Барселона по случая с Хосе Мария Енрикес Негрейра“, се казва в позицията на централата.

„Инспекторите по етика и дисциплина приеха предоставените доказателства и ще ги оценят в рамките на текущата проверка“, допълват от УЕФА.

Реал Мадрид настоява Барселона да бъде лишена от трофеите, спечелени в периода на плащанията към Негрейра.

Ако бъде доказан опит за нерегламентирано влияние върху футболни срещи, правилникът на УЕФА позволява изваждане на клуб от европейските турнири.

На този етап няма окончателно решение за нарушение и евентуално наказание. То може да бъде наложено единствено след приключване на производството и разглеждане на защитата на Барселона.

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