Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Президентската кампания върви фрагментирано, като всеки кандидат се движи "по своята писта", а реален диалог между претендентите за "Дондуков" 2 почти липсва. Това заяви политологът доц. Милен Любенов в ефира на NOVA NEWS.

Според него дебатите са необходими, за да могат избирателите да оценят не само публичното поведение на кандидатите, но и техните идеи за ролята на президентската институция и политиките, които възнамеряват да следват.

"Трябва да има диалог между кандидатите, да има дебати, за да може избирателите да оценят как те ще представят визията си за президентската институция и какви политики възнамеряват да правят", коментира Любенов.

По думите му една от причините част от кандидатите да избягват подобни формати е страхът от допускане на сериозни грешки, особено при претендентите, които се възприемат като водещи. Той прогнозира, че по-реалистично е дебат да има преди евентуален втори тур, отколкото в сегашната фаза на кампанията. Самата президентска кампания започна на 25 септември, а в надпреварата участват 27 кандидатпрезидентски двойки.

Любенов коментира и темата за домашната ракия, която се превърна в един от шумните политически сюжети през последните дни. Според него дори управляващите не са успели достатъчно ясно да обяснят какво точно се предлага, което е позволило темата да придобие сериозен обществен отзвук. Междувременно представители на "Прогресивна България" заявиха, че производството за лична употреба не се забранява и че текстовете предстои да бъдат доработени.

Политологът очаква напрежение и около бюджета за 2027 г. По думите му всяко управление рано или късно започва да трупа негативи, когато се сблъска с по-тежки икономически и социални решения.

Любенов беше критичен и към кабинета "Радев", като заяви, че според него до момента не се виждат съществени реформи въпреки парламентарното мнозинство на "Прогресивна България".

"Борбата с корупцията, върховенството на закона и съдебната реформа, които обещаваха по време на предизборната кампания, поне засега, остават само декоративни заявки", каза той.

По отношение на убийството на Илиян Филипов анализаторът изрази мнение, че подобни престъпления поставят отново въпроса за връзките между криминални среди и политиката. Той подчерта, че за реална промяна са нужни политическа воля и работещи институции.

Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев заяви в парламента, че по случая с Филипов вече има задържан и че МВР може да работи по различен начин, когато има достатъчно политическа и професионална воля.