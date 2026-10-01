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Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки
БТА

Гюров/Кандев са получили 163 600 евро, а Йотова/ Вълчев – 37 400 евро

Сметната палата оповести информация за даренията на 4 от общо 27-те кандидатпрезидентски двойки на изборите.

Общият размер на дарените пари на четирите двойки е 387 891,50 евро.

Паричните дарения от физически лица до момента са 201 000 евро. Получатели са два инициативни комитета.

Този на Андрей Гюров и Георги Кандев е получил общо 163 600 евро от 19 дарения. Най-голямата дарена сума е 100 000 евро.

Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е получил 37 400 евро от 48 дарения. За тях най-голямото дарение е от 5 000 евро.

Средствата от кандидати и членове на инициативни комитети са общо 186 891,50 евро. От тях 16 893,50 евро са парични средства, а 169 998 евро са непарични средства.

 

 

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