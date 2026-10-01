Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Номинираният за нов посланик на Съединените щати в България беше изслушан от Комисията по външни работи на Сената. В обръщението си 59-годишният републиканец Дъглас Холдър заяви, че ако кандидатурата му бъде одобрена, ще акцентира на икономиката и възможностите за търговски и бизнес връзки между двете страни.

Холдър подчерта, че като член на НАТО страната ни е ключов съюзник в Черноморския регион и ще продължи да работи за укрепване на сътрудничеството в областта на отбраната.

Ще пледира за увеличаване на подкрепата на България към Украйна, заяви той по време на изслушването си, цитиран от БТВ.

Отправен му беше и въпрос как вижда ролята на Вашингтон в това да убеди страната ни да не блокира европейския път на Северна Македония.

„Проблемите между тези две страни са донякъде сложни. Отношенията, които Съединените щати имат с двете страни, са добри. Трудна задача е, защото не искаме да губим връзката с нито една от тях, включвайки се в спора, който имат помежду си. Намерението ми, ако бъда утвърден, би било да поддържам отношенията между двете държави, като разговарям с техните лидери и насърчавам някакво взаимно разбирателство, така че те да могат да постигнат поставената цел“, казва Дъглас Холдър, номиниран за посланик на САЩ.

Въпросът към него беше: „Оценявам това и вярвам, че ще се съгласите, че е и от американски интерес Северна Македония да успее да се присъедини към ЕС?“. Холдър отговори: „Да“.

В изявлението си Холдър посочи още, че натрупаният от него през последните три десетилетия опит в бизнеса, обществената служба и работата с местни общности го е подготвил за дипломатическия пост. Той е работил в частния сектор, бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида, а впоследствие е консултирал компании и организации в щата. Сенатски комитет по външни отношения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати номинацията на Холдър в Сената на 1 юни. Според официалното съобщение на Белия дом Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България.

американското посолство в София се оглавява от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл. Преди него посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен, преди него - Херо Мустафа.