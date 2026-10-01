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Алкарас оцеля в трисетова битка на старта в Токио

Алкарас оцеля в трисетова битка на старта в Токио
АП/БТА

Шампионът започна защитата на титлата с труден успех над Алекс Микелсен

Карлос Алкарас започна успешно защитата на титлата си на турнира в Токио. Водачът в схемата преодоля американеца Алекс Микелсен със 7:6(1), 4:6, 6:1 след повече от два часа и половина игра.

Испанецът пристигна в японската столица след участието си за отбора на Европа в „Лейвър Къп“. Още в първия кръг той беше подложен на сериозно изпитание.

Алкарас спечели оспорвания първи сет след категоричен тайбрек, но Микелсен отговори с 6:4 във втората част. В решаващия сет шампионът повиши темпото, наложи пълна доминация и загуби само един гейм.

На осминафиналите Алкарас ще се изправи срещу италианеца Матео Арналди.

Финалистът от 2025 година Тейлър Фриц отпадна изненадващо още в първия кръг след трисетова загуба от Хауме Мунар.

Представителят на домакините Кей Нишикори изигра последния мач в професионалната си кариера. Японецът отстъпи на Франсис Тиафо с 4:6, 4:6.

В следващия кръг Тиафо ще срещне шампиона от 2024 година Артур Фис в повторение на финала от турнира в Синсинати.

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