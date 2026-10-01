ЕС прие нови правила за връщане на мигранти без право на престой

Съветът на ЕС прие нови общоевропейски правила за връщането на мигранти, които нямат право да пребивават в Съюза. Очаква се промените да влязат в сила през следващите седмици.

Новите правила предвиждат общи процедури за връщане и въвеждат допълнителни задължения за гражданите на държави извън ЕС, които са получили решение за връщане. За лицата, които представляват заплаха за сигурността, се предвиждат и по-строги мерки.

При отказ от съдействие на властите държавите членки ще могат да налагат санкции, включително глоби, да ограничават определени обезщетения и помощи съгласно националното си законодателство и да отказват достъп до мерки за насърчаване на доброволното връщане.

Въвежда се и европейска заповед за връщане – единен формуляр, в който ще бъдат посочвани основните мотиви за решението. Целта е държавите членки да разполагат с необходимата информация при признаването на решения за връщане, издадени от друга страна от ЕС.

Взаимното признаване на тези решения първоначално ще остане доброволно. Механизмът ще бъде преразгледан три години след влизането на правилата в сила, след което Европейската комисия може да предложи то да стане задължително.

За граждани на държави извън ЕС, които представляват заплаха за сигурността, се предвиждат допълнителни възможности. При определени условия държавите ще могат да налагат забрана за влизане за неопределен срок или да удължават срока на задържане над 24 месеца, когато това е оправдано и съразмерно на конкретната заплаха.

Новите правила дават възможност и за създаване на т.нар. центрове за връщане в държави извън ЕС. В тях ще могат да бъдат изпращани мигранти, които нямат право да останат в Съюза и срещу които вече има решение за връщане.

За целта държавата от ЕС трябва да сключи споразумение със съответната трета страна. То ще бъде допустимо само ако държавата партньор спазва международните изисквания за правата на човека и международното право, включително принципа на забрана за връщане на човек в държава, където животът или свободата му биха били застрашени.