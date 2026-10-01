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Излежава присъда и вече има две мерки за арест: Ново решение за Васил Михайлов

Излежава присъда и вече има две мерки за арест: Ново решение за Васил Михайлов

Този път Михайлов е задържан по обвинения за принуда, заплахи с убийство и причиняване на средна телесна повреда

Васил Михайлов остава в ареста и по второ дело. Софийският окръжен съд му наложи най-тежката мярка "задържане под стража" по обвинения за принуда, заплахи с убийство и причиняване на средна телесна повреда.

По-рано днес Софийският апелативен съд също остави Михайлов в ареста по отделно производство, свързано с европейска заповед за арест от Гърция. 

Това е втора мярка "задържане под стража" за Михайлов, след като по-рано днес Софийският апелативен съд също постанови той да остане в ареста по отделно производство.

Както ТАРАЛЕЖ вече писа, по-ранното решение е във връзка с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. Настоящото определение на Софийския окръжен съд е по друго дело и не е окончателно.

В момента Михайлов излежава ефективна присъда в затвора в Самораново, която изтича на 14 октомври. Именно предстоящото ѝ изтичане е сред аргументите на съда да постанови задържането му.

Според магистратите по делото има достатъчно данни на този етап, за да се направи обосновано предположение за съпричастността му към престъпленията, за които е обвинен. Съдът приема още, че съществува опасност Михайлов да се укрие или да извърши друго престъпление.

Като допълнително обстоятелство е отчетено, че той е осъждан три пъти по различни обвинения.

Защитата оспори необходимостта от нова мярка. Адвокатът му Ивайло Юруков посочи, че Михайлов вече излежава присъда и има друга действаща мярка "задържане под стража". Според него няма и достатъчно доказателства, че клиентът му е извършил престъпленията, за които е обвинен.

Въпреки възраженията Юруков съобщи след заседанието, че след разговор с Михайлов са решили да не обжалват определението.

Предстои и производство по европейската заповед за арест, издадена от Гърция. По думите на защитника делото вероятно ще бъде разгледано на 16 октомври.

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