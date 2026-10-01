Асоциацията на банките в България за посягането към свръхпечалбите: Нарушават се принципите за правна сигурност

Асоциацията на банките в България не подкрепя предложението за свръхоблагане на банковия сектор. Това посочват от браншовата организация в своя позиция.

Изтъкват, че наличието на извънредна печалба не е обосновано, а мярката поставя под риск способността на банките да финансират икономиката. Принципите на равнопоставеност и правна сигурност са нарушени и мярката не съответства с националното и европейското право, допълва в позицията.

"Кредитите, които банките отпускат, са изключително конкурентни въпреки обръщането

на лихвения цикъл. Ниските лихвени проценти са предпоставка за растежа на БВП. Ипотечните

кредити у нас са най-достъпните в Европа", се казва в позицията.

"Поради изложените икономически и правни съображения настояваме предложението за

свръхоблагане на банковия сектор да не бъде приемано. Подобни извънредни мерки

предполагат извънредни обстоятелства, каквито в момента не са налице. Необходимо е да бъдат

съхранени предвидимостта на данъчната среда, равнопоставеността на стопанските субекти и

способността на банките да финансират растежа и да подкрепят гражданите и предприятията

при бъдещи кризи. Устойчивите бюджетни приходи следва да се търсят чрез последователна

данъчна политика и разширяване на икономическата активност, при пълна оценка на

дългосрочните последици от всяка предлагана мярка", гласи заключението на Асоциацията.