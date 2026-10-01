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Особеният управител на Лукойл: Нефтът е договорен, горива в България ще има

Особеният управител на Лукойл: Нефтът е договорен, горива в България ще има
БТА

Евгени Симеонов заяви, че финансовото състояние на "Лукойл Нефтохим Бургас" е стабилизирано, а доставките за октомври са осигурени.

Финансовото състояние на "Лукойл Нефтохим Бургас" е стабилизирано, а опасенията за ликвидна криза са преодолени. Това заяви особеният управител на "Лукойл" Евгени Симеонов в интервю за агенция "Фокус".

По думите му през последните три месеца са предприети мерки както за увеличаване на приходите, така и за ограничаване на част от разходите. Производствените мощности се поддържат, а необходимите ремонти за нормалната работа на съоръженията се извършват по план.

Симеонов посочи, че количеството преработван суров петрол постепенно се увеличава, като за няколко месеца ръстът е с над 50-60 хил. тона. Доставките за октомври вече са осигурени, а част от необходимата суровина за ноември също е договорена.

"Нефтът е договорен, горива в България ще има", заяви той.

Според Симеонов бургаската рафинерия има ключова роля за сигурността на вътрешния пазар и към момента няма риск България да остане без горива. Той не посочи конкретни данни за размера на резервите с аргумента, че подобна информация е свързана с националната сигурност.

Особеният управител коментира и ограниченията върху износа на дизелово и авиационно гориво. По думите му те са ограничили възможността рафинерията да работи при по-високо натоварване и са довели до пропуснати приходи.

Симеонов смята, че отмяната на ограничението ще позволи на предприятието да увеличи производството, приходите и съответно данъчните постъпления, без това да застрашава снабдяването на българския пазар.

Той отхвърли и идеята рафинерията да бъде използвана като инструмент за административно задържане на цените. По думите му горивата са борсова стока и стойността им се определя от международните пазари.

Според Симеонов продажбата под себестойност би могла постепенно да лиши дружеството от необходимия капитал за закупуване на суров петрол и да застраши финансовата му устойчивост.

"Устойчивата работа на рафинерията трябва едновременно да гарантира снабдяването на вътрешния пазар и финансовата жизнеспособност на дружеството", подчерта той.

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