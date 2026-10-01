Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

Рафаел Леао ще играе с №7 за Португалия при гостуването на Дания в Лигата на нациите. Това става ясно от официалния списък с футболисти, публикуван от УЕФА в деня на двубоя.

Нападателят досега носеше №17 в националния отбор, но за срещата на стадион „Паркен“ в Копенхаген ще получи емблематичната седмица на Кристиано Роналдо.

Досегашният номер на Леао преминава при Фабио Силва, който влиза в групата за мача.

Промяната е свързана и с правилата на УЕФА за Лигата на нациите. Според регламента на 23-мата футболисти в тимовия лист трябва да бъдат разпределени номерата от 1 до 23. След напускането на Роналдо №7 трябва да бъде използван от друг играч.

41-годишният капитан напусна лагера на Португалия след напрежението около отношенията му със селекционера Жорже Жезус.

Роналдо потвърди решението си и обяви, че ще разкрие причините за случилото се, когато настъпи подходящият момент.

Така поне за гостуването на Дания легендарният №7 на Португалия ще бъде на гърба на Рафаел Леао.