Зверев тръгна с победа в Пекин и атакува върха

Александър Зверев започна успешно участието си на турнира от сериите АТП 500 в Пекин. Поставеният под №1 германец победи Камерън Нори със 7:6(1), 6:4.

Двукратният шампион от Големия шлем не показа най-добрия си тенис, но повиши нивото си в решаващите моменти. Зверев беше категоричен в тайбрека на първата част, а един пробив му беше достатъчен, за да затвори втория сет.

С успеха германецът запази безупречния си баланс срещу Нори. Той вече води с 9:0 в преките им двубои.

„Изненадан съм, защото не мисля, че играх добре. Пристигнах само преди два дни“, призна Зверев.

„Чувствам се малко изтощен от смяната на часовите зони. Освен това преминах от турнир на закрито към надпревара на открито. Въпреки това се чувствах добре и смятам, че мачът беше на високо ниво“, добави германецът.

Зверев вече има 47 победи в последните си 48 мача срещу левичари. Той е и лидер в Тура по успехи на твърди кортове през 2026 година с 28 победи - една повече от Даниил Медведев.

Германецът спечели Откритото първенство на САЩ през миналия месец и продължава борбата си за завършване на сезона като №1 в света.

В момента Яник Синер е лидер с 11 000 точки, докато Зверев има 9630. Италианецът не защитава титлата си в Пекин и ще загуби 500 точки, а германецът има само 100 точки за защита от миналогодишния си четвъртфинал.

„Това е цел за всеки. В началото на сезона всички очакваха битката да бъде между Карлос Алкарас и Яник Синер. Много съм доволен, че участвам в това съревнование“, заяви Зверев.

При титла в Пекин и силно представяне на турнира в Шанхай германецът може да оглави ранглистата още след китайското турне. За да се случи това, ще му бъде необходима и ранна загуба на Синер в Шанхай.

Следващият съперник на Зверев ще бъде представителят на домакините Цзюнчън Шан, който победи Себастиан Баес с 5:7, 6:3, 7:5.

В други срещи Алекс де Минор преодоля Мариано Навоне със 7:6(4), 6:2, а Флавио Коболи отпадна след поражение с 3:6, 2:6 от Роман Сафиулин.