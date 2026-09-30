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Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

Джокович продължи безупречната си серия в Пекин
АП/БТА

Поставеният под №6 сърбин преодоля Нуно Боржеш с 6:3, 7:6(2) за 1 час и 52 минути.

Джокович проби още в първия гейм и запази преднината си до края на откриващия сет. Втората част беше значително по-оспорвана, но бившият №1 в света демонстрира класата си в тайбрека и го спечели убедително със 7:2.

Това беше втората среща между двамата, като носителят на 24 титли от Големия шлем отново надделя в два сета.

Успехът удължи впечатляващата серия на Джокович в китайската столица. 39-годишният тенисист вече има 30 победи и нито една загуба в турнира, въпреки че не беше играл в него повече от десетилетие.

Сърбинът спечели титлата в Пекин през 2009 и 2010 година, а между 2012-а и 2015-а триумфира четири поредни пъти.

Във втория кръг Джокович ще се изправи срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Бу Юнчаокете. Китайският тенисист елиминира Хуан Мануел Серундоло със 6:2, 5:7, 6:4 след 2 часа и 20 минути игра.

В друг двубой от програмата френският квалификант Артюр Жеа победи представителя на домакините Чжан Чжъчжън с 6:4, 6:3.

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