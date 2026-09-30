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Балкани

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината
АР/БТА

Това съобщава сръбската обществена телевизия РТС

Сърбия е постигнала споразумение с Русия за продължаване на доставките на природен газ до края на годината, съобщава сръбската обществена телевизия РТС.

Руският „Газпром“ е удължил договора със сръбската страна с още три месеца при същите условия, потвърди директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович.

Часове преди да подаде оставка като президент на Сърбия Александър Вучич е разговарял с руския президент Владимир Путин относно продължаването на газовите доставки.

Междувременно Сърбия и Азербайджан направиха нова стъпка към съвместен енергиен проект. Представители на „Сърбиягаз“ и азербайджанската държавна петролна и газова компания „СОКАР“ подписаха споразумение между акционерите за изграждането на газова електроцентрала край Ниш.

Съоръжението ще бъде с мощност 500 мегавата и ще произвежда както електроенергия, така и топлинна енергия. Според министъра на минното дело и енергетиката в технически мандат Дубравка Джедович Ханданович проектът трябва да бъде завършен до 2030 г.

Споразумението предвижда създаването на съвместно предприятие и определя търговските параметри на проекта, както и отговорностите на компаниите, които ще участват в реализацията му.

Това ще бъде първият съвместен проект между Сръбската електрическа компания (ЕПС), „Сърбиягаз“ и „СОКАР“. Новата централа се очаква да допринесе за енергийната сигурност на Сърбия, включително за снабдяването на домакинствата и развитието на индустрията в южната част на страната.

През февруари Сърбия и Азербайджан подписаха споразумение за разработване, проектиране, изграждане и експлоатация на комбинирана електроцентрала в Сърбия. На подписването присъстваха сръбският президент Александър Вучич и азербайджанският президент Илхам Алиев.

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