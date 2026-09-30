Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното
Снимка: Pixabay

Ценовият ръст в Германия, Франция, Италия и Испания надхвърля прогнозите, което увеличава натиска върху ЕЦБ

По-бързият от очакваното скок на инфлацията в най-големите икономики на еврозоната повишава вероятността Европейската централна банка да повиши лихвените проценти отново тази година, за да намали растежа на цените до целевите нива, предаде POLITICO.

Този ход би допълнил икономическите трудности и разходите за държавни заеми в момент, когато правителствата вече се борят с най-високата доходност от кризата с държавния дълг през 2012 г.

Предварителните данни от сряда показаха, че инфлацията в Германия е скочила до 3,3% през септември от 2,9% през август. Във Франция инфлацията скочи до 3,4% от 2,6%, а в Италия до 4,1% от 3,2%. Испания отчете инфлация от 5% във вторник, което е ръст от 4,6%.

Увеличенията се дължат до голяма степен на цените на енергията, тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да нарушава пазарите на петрол и газ. ЕЦБ повиши лихвите два пъти тази година, като през септември лихвата по депозитите достигна 2,5%.

Следващата стъпка се счита за по-предизвикателна, тъй като би могла да повиши лихвените проценти от горния край на неутралните нива до рестриктивна територия, където те започват да забавят икономическата активност.

По-високите лихвени проценти също така повишават разходите за държавни заеми. Доходността по суверенните облигации достигна най-високите си нива от дълговата криза през 2012 г. насам, което допълнително натиска върху публичните финанси.

Франция отбеляза най-рязкото увеличение на разходите си по заеми сред държавите членки на еврозоната, тъй като инвеститорите изискват допълнителна премия за държането на дълга ѝ, предвид огромната фискална и политическа несигурност в навечерието на президентските избори във Франция.

Нивото все още може да се повиши, ако инвеститорите бъдат разочаровани от дългоочакваното обявяване на бюджета в Париж в четвъртък.

Евростат ще публикува данните за инфлацията за 21-членната еврозона като цяло в петък.

Още по темата

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Инфлацията в България се ускори до 5% през август

Инфлацията в България се ускори до 5% през август

Скъпите горива ще помогнат за скока на инфлацията, смятат икономисти

Скъпите горива ще помогнат за скока на инфлацията, смятат икономисти

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

САЩ призоваха Европа да освободи повече петролни резерви заради растящите цени

САЩ призоваха Европа да освободи повече петролни резерви заради растящите цени

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Сметната палата е проверила 896 препоръки през 2025 г.

Сметната палата е проверила 896 препоръки през 2025 г.

КЕВР обсъжда искането на "Булгаргаз" за 6% поскъпване на природния газ

КЕВР обсъжда искането на "Булгаргаз" за 6% поскъпване на природния газ

Водещи

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

  • Току-що
Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

  • Преди 13 минути
Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

  • Преди 14 минути
Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

  • Преди 27 минути
Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

  • Преди 33 минути
Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

  • Преди 34 минути
  • Лом
Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

  • Преди 38 минути
Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

  • Преди 50 минути
Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

  • Преди 53 минути
Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

  • Преди 55 минути
Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

  • Преди 56 минути
Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

  • Преди 1 час
Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

  • Преди 1 час
Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

  • Преди 1 час
Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

  • Преди 1 час