Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

По-бързият от очакваното скок на инфлацията в най-големите икономики на еврозоната повишава вероятността Европейската централна банка да повиши лихвените проценти отново тази година, за да намали растежа на цените до целевите нива, предаде POLITICO.

Този ход би допълнил икономическите трудности и разходите за държавни заеми в момент, когато правителствата вече се борят с най-високата доходност от кризата с държавния дълг през 2012 г.

Предварителните данни от сряда показаха, че инфлацията в Германия е скочила до 3,3% през септември от 2,9% през август. Във Франция инфлацията скочи до 3,4% от 2,6%, а в Италия до 4,1% от 3,2%. Испания отчете инфлация от 5% във вторник, което е ръст от 4,6%.

Увеличенията се дължат до голяма степен на цените на енергията, тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да нарушава пазарите на петрол и газ. ЕЦБ повиши лихвите два пъти тази година, като през септември лихвата по депозитите достигна 2,5%.

Следващата стъпка се счита за по-предизвикателна, тъй като би могла да повиши лихвените проценти от горния край на неутралните нива до рестриктивна територия, където те започват да забавят икономическата активност.

По-високите лихвени проценти също така повишават разходите за държавни заеми. Доходността по суверенните облигации достигна най-високите си нива от дълговата криза през 2012 г. насам, което допълнително натиска върху публичните финанси.

Франция отбеляза най-рязкото увеличение на разходите си по заеми сред държавите членки на еврозоната, тъй като инвеститорите изискват допълнителна премия за държането на дълга ѝ, предвид огромната фискална и политическа несигурност в навечерието на президентските избори във Франция.

Нивото все още може да се повиши, ако инвеститорите бъдат разочаровани от дългоочакваното обявяване на бюджета в Париж в четвъртък.

Евростат ще публикува данните за инфлацията за 21-членната еврозона като цяло в петък.