Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева получи днес ключовете от новата сграда на организацията на бул. „Васил Левски“. Лечева и генералният секретар Данаил Димов огледаха помещенията, като предстои да се набележат и първите стъпки за вътрешно реновиране на сградата.

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„Българският олимпийски комитет заслужава подобен дом, който да бъде изпълнен със съдържание. Днес дойдохме на оглед, за да изчистим концепцията. Има нужда от ремонт, от правилно разпределение на помещенията. Всичко това ще бъде извършено в кратки срокове. Надявам се, че тази сграда ще е истински олимпийски дом, която всяка спортна федерация ще чувства като свой“, каза Весела Лечева.

С решение на Министерския съвет от 17 септември 2026 г. Българският олимпийски комитет (БОК) получи нова сграда за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. Известна на софиянци като бившето Иранско посолство, тя се намира на ъгъла на бул. „Васил Левски“ 77 с ул. „Иван Вазов“, срещу Княжеската градина. Сградата е в непосредствена близост до Спортната палата и срещу Националния стадион „Васил Левски“, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София.