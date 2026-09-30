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Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити
БТА

Ще преминем през това заедно, написа испанецът в социалните мрежи

Дългогодишният мениджър на Манчестър Сити Пеп Гуардиола наруши мълчанието си по въпроса за обвиненията срещу клуба, дошли за провинения и по неговото време. Треньорът не коментира директно вината на клуба, но призова за единност и изтъкна, че винаги е на разположение на феновете на Манчестър Сити. 

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„Искам всеки един фен на Манчестър Сити да знае, че съм тук - повече от всякога. Заставам зад моя клуб, моя собственик, моя председател, Феран (Сориано - бел.ред.), играчите, щаба, Енцо (Мареска - бел.ред.) и вас - нашите уникални привърженици. Винаги съм съм бил, съм и винаги ще бъда с вас. Нека бъда ясен: ще преминем през това заедно. Обичам ви всички", обърна се Пеп с публикация в социалните мрежи.

Гуардиола беше част от Сити в два от сезоните, в които идват нарушенията - 2016/17 и 2017/18. Той напусна „Етихад" през лятото, слагайки край на десетилетие работа в клуба.

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