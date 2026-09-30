Съперникът на Никола Цолов си осигури място във Формула 1

Французинът Естебан Окон ще напусне Хаас в края на сезона на Формула 1, обявиха от отбора преди началото на кръга в Малайзия. Директорът Айо Комацу каза в официално изявление: „Благодаря на Естебан за всичко, с които допринесе за развитието на нашия отбор след пристигането си през 2025 г Професионализмът и отдадеността му бяха много ценни за нашето израстване като организация".

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Специализираните медии твърдят, че Окон ще бъде заменен от лидера в класирането на Формула 2 Рафаел Камара, който е продукт на школата на Ферари. Бразилецът спечели надпреварата в Баку и води със седем точки на българина Никола Цолов в класирането. Камара е и шампион от Формула 3 за 2025 година.

„Напускам този проект с високо вдигната глава и с гордост от това, което направих. Не бяхме в най-лесната позиция поради различни фактори, които бяха извън моя контрол", написа Окон в социалните мрежи.