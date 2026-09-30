Александър Пулев: Предстои среща с "Райнметал" за ускоряване на съвместния проект

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев съобщи за предстояща среща с представители на "Райнметал", на която ще бъдат обсъдени необходимите условия за ускоряване на съвместния проект. Той направи изявлението по време на блицконтрол в парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия.

"Първо искам да заявя категорично, че нашето правителство подкрепя пълната интеграция с Европейския съюз. Работим по всички приоритетни стратегически проекти, свързани със сърцевината на нашата работа, да не сме в периферията на Европейския съюз, а да работим по всички инициативи на партньорски начала и да защитаваме в същото време интереса на българските граждани", заяви министърът.

"Като потвърждение на тази теза, буквално след един час ще се виждам с голяма делегация от „Райнметал“, за да подсигурим там всички нужни перспективи, за да може този проект да се акселерира и да върви в едно добро темпо", съобщи Пулев.

По отношение на изтичащите на 29 октомври дерогационни лицензи за функционирането на групата "Лукойл", издадени от САЩ и Великобритания, Пулев заяви, че официалното искане за удължаването им все още не е внесено.

По думите му това е съобразено с препоръката на партньорите документацията да бъде подадена около две седмици преди крайния срок. Министърът увери, че има достатъчно техническо време за подготовката и че документите ще бъдат внесени навреме.

"Не сме поискали още формално самото удължаване, защото ни посъветваха, че този процес трябва да бъде входиран около две седмици (преди срока бел.реп.), което е техническото време, нужно от нашите партньори. Знаем, датата е краят на октомври, така че ние имаме все още време технически да подготвим цялата документация. Всичко ще бъде внесено професионално, разписано, навреме", увери министърът.

Той посочи, че към момента няма притеснения или основания да смята, че процедурата е застрашена.

Пулев определи темата за "Лукойл" като ежедневен приоритет и заяви, че България поддържа открит диалог със САЩ и Великобритания. Той припомни, че при предишното удължаване на дерогацията на 13 август страната е поела ангажимент да предоставя регулярни статистически и оперативни данни за покупките на суров петрол, премиите и свързаните с тях процеси.

Министърът определи като неконструктивни твърденията на опозицията, че британските партньори са установили нерегламентиран внос на руски петрол. Според него подобни изказвания са създали риск за процес, който има значение за националната сигурност и стабилността на икономиката.

Пулев съобщи още, че след 15 октомври, с началото на новата бюджетна процедура, ще бъде представена мярка за цялостна държавна подкрепа за развитието на индустриалните зони.

Тя ще бъде насочена към пет-шест идентифицирани от инвеститорите региона, сред които Пловдив, Бургас, Стара Загора, Шумен и Видин. Предвиждат се инвестиции в довеждаща инфраструктура и енергийна обезпеченост.

"От гледна точка на насърчаване генерално на индустрията, ние предлагаме и това ще бъде оповестено и вече в по-голям детайл след 15 октомври, когато започне новата бюджетна процедура, цялостна подкрепа за индустриалните зони в страната и ние ще насочим ресурс към индустриализирането и довеждащата инфраструктура, енергийната обезпеченост", коментира министърът.

Заедно с Министерството на енергетиката е активиран и пакет от мерки на стойност над 200 млн. евро за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и оптимизация на процесите.

По думите на Пулев мерките са насочени към индустрии, които формират 25% от брутната добавена стойност и осигуряват близо 250 000 работни места.

Паралелно с това се подготвя реформа за намаляване на регулаторната тежест. По думите на министъра тя е съгласувана с браншови организации, представляващи 99% от българската икономика.

Пулев припомни и пакета от мерки за бизнеса и уязвимите групи заради високите цени на горивата на стойност 300 млн. евро. От тази сума 270 млн. евро са предназначени пряко за подкрепа на бизнеса и засегнатите сектори.

По думите му помощта е насочена към транспортния сектор, логистиката, енергоемките предприятия и земеделските производители. Целта е да се ограничи натискът върху ценообразуването на храните и инфлацията.

Министърът посочи, че мерките ще достигнат до най-малко 1500 малки производства.

Александър Пулев отбеляза, че през изминалата година спадът в промишлеността е над 10%. Той обаче посочи, че темповете на намаление в момента се забавят, като ситуацията продължава да бъде наблюдавана заради влиянието на геополитическите фактори.

Икономическият министър отхвърли твърденията, че правителството увеличава общото данъчно облагане на индустрията или ощетява малкия и средния бизнес.

По отношение на данъка върху свръхпечалбата Пулев обясни, че става въпрос за специализиран процес, който се извършва по методика от 12 страници, изготвена от Министерството на финансите.

По думите му облагаема е единствено онази част от доходите, която се определя като свръхпечалба.