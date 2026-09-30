Мирчев за Илиян Филипов: Конфликтът му с Петлешков трябва да бъде внимателно проверен

Публичният конфликт между убития собственик на PIMK Илиян Филипов и бизнесмена Иван Петлешков трябва да бъде сред внимателно проверените версии при разследването на убийството. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. За съществуването на публичен конфликт между двамата се съобщава и в публикации след убийството.

„Имаше конфликт между убития собственик на PIMK Илиян Филипов и Иван Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана“, заяви Мирчев.

По думите му разследващите трябва да проверят и всякакви данни за евентуална връзка с наркотрафик, както и действията на компании и лица от криминалния контингент. Тези твърдения представляват позиция на Мирчев и към момента не са установени като факти по разследването.

Властите съобщиха, че разследват всички версии за убийството на Филипов. Бизнесменът беше застрелян през нощта в Пловдив, а Окръжната прокуратура води разследване за умишлено убийство.

ДБ сезира НАП за имотите и доходите на Сарафов

Междувременно съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов съобщи, че формацията изпраща сигнал до Националната агенция за приходите с искане за проверка на доходите и имуществото, свързвано с Борислав Сарафов и семейството му.

По думите на Божанов публикации в медиите съдържат информация за множество имоти и строителни проекти, както и твърдения за назначения на членове на семейството на Сарафов на високоплатени позиции в дружества.

„Всичко това е обективирано в нашия обширен сигнал, който изпращаме до НАП, за да проверят откъде Сарафов има тези пари, както и дали те съответстват на реалните доходи на него и семейството му“, заяви Божанов.

От ДБ настояват приходната агенция да установи дали декларираните доходи съответстват на направените инвестиции и притежаваното имущество.

Предлагат промени за домашната ракия и вино

От формацията обявиха и законодателна инициатива, свързана с производството на домашна ракия и вино. Предложението предвижда малките производители да могат не само да произвеждат алкохол за лична употреба и да го подаряват на близки, но при определени условия да продават и ограничени количества.

Според Мирчев това ще бъде възможно при доказан произход и платен акциз в намален размер. Той аргументира предложението с необходимостта от по-облекчен режим за малките производители.

„Ще има свобода за хората и всеки ще може да подарява ракия или вино на семейство и приятели“, заяви Мирчев.