ДБ с нов ход срещу Сарафов: Сезира НАП

"Демократична България" обяви, че ще подаде сигнал до Националната агенция за приходите срещу Борислав Сарафов с искане да бъдат проверени доходите, имотите и инвестициите му. Това съобщи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов на брифинг в парламента.

По думите на Божанов целта е да се установи дали имущественото състояние на Сарафов съответства на официално декларираните му доходи.

От формацията припомниха и за предишен сигнал на гражданското сдружение БОЕЦ, свързан с твърдения за доходи на Сарафов и неговия син от транспортна фирма. Тези твърдения са част от сигнали и политически изявления и не представляват установени от НАП нарушения.

"Смятаме, че НАП трябва да разгледа това", заяви Божанов, като според него следва да бъде установено има ли Сарафов доходи, с които може да обоснове направените инвестиции.

На същия брифинг от "Демократична България" коментираха и предложенията за регулиране на домашно произведения алкохол. От формацията вече обявиха, че работят по законодателни промени, които да позволят производството, подаряването и продажбата на малки количества домашна ракия и вино при определени условия.

Според Ивайло Мирчев предложението трябва да даде възможност домашна ракия да бъде подарявана на близки и приятели, а малки количества да могат да бъдат продавани при наличие на необходимото удостоверяване за произход.

От формацията представят инициативата си като алтернатива на обсъжданите по-строги правила за домашния алкохол.