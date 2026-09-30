Скандалът „Епстийн“ разтърси Норвегия: Парламентът разследва връзки с политици и дипломати

Норвежкият парламент започна публични изслушвания за връзките между покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн и високопоставени норвежки политици и дипломати. Разкритията предизвикаха сериозен скандал в страната и доведоха до парламентарни проверки и полицейски разследвания.

През януари Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони документи, свързани с Епстийн, които разкриха контактите му с политици, представители на кралски семейства и влиятелни бизнесмени от различни държави.

В Норвегия случаят предизвика въпроси за почтеността и прозрачността на дипломатическата служба.

„Има много хора, които са демонстрирали изключително лоша преценка“, заяви пред Reuters Йонас Андерсен Сайед, който ръководи изслушването в парламентарната Комисия по контрол и конституционни въпроси.

По думите му правителството трябва да обясни какви действия предприема, за да възстанови доверието във външнополитическата служба.

Премиерът: Епстийн не е влияел върху външната ни политика

Комисията е призовала 11 настоящи и бивши министри на външните работи и международното развитие. Сред тях е и премиерът Йонас Гар Стьоре, който беше външен министър между 2005 и 2012 г.

Стьоре отново заяви, че никога не е имал отношения с Епстийн. Според него разкритите проблеми са свързани с действията на отделни лица и не свидетелстват за системен проблем в норвежкото външно министерство.

Премиерът посочи, че част от установените слабости вече са отстранени или се предприемат мерки за това, включително чрез актуализиране на правилата за конфликт на интереси.

„Необходими са актуални и всеобхватни правила, но дори най-добрата система не може да даде пълна гаранция срещу грешки – независимо дали са умишлени, или неволни“, заяви Стьоре.

По думите му няма данни Епстийн да е оказвал влияние върху външната политика на Норвегия, политиката за международна помощ или други решения на страната.

Бивш външен министър напусна Световния икономически форум

Сред призованите да свидетелстват е и бившият външен министър Бьорге Бренде. Той подаде оставка като президент и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум след разкрития за приятелските му отношения с Епстийн.

Бренде твърди, че когато се е запознал с финансиста през 2018 г., не е знаел за миналото и престъпната му дейност.

Бившият министър на международното развитие Ерик Солхайм приветства разследването, но предупреди, че то не бива да кара норвежките дипломати да избягват контакти с противоречиви фигури и организации, особено при посредничество във военни конфликти.

„Трябва да пазим нашата мирна дипломация и да правим повече от нея“, заяви Солхайм.

Разследват бивш премиер и дипломати

Няколко други влиятелни норвежци, чиито имена се появяват във връзка с Епстийн, не участват в парламентарните изслушвания, но са обект на полицейски разследвания по подозрения за корупция.

Сред тях са бившият премиер Торбьорн Ягланд, бившият министър Терие Рьод-Ларсен и бившият дипломат Мона Юл. И тримата отричат да са извършили нарушения.

Рьод-Ларсен се извини за близките си отношения с Епстийн, от когото е получил и личен заем. През 2020 г. той се оттегли от поста главен изпълнителен директор на базирания в Ню Йорк International Peace Institute.

Кралица Мете-Марит, съпруга на крал Хокон, също се извини за приятелството си с Епстийн. Тя обаче не е обект на парламентарното изслушване.

Успоредно с това норвежкият парламент назначи независима комисия от учени и правни експерти, която ще разследва обстоятелствата, излезли наяве от досиетата „Епстийн“. Целта е да бъдат предложени мерки за повишаване на почтеността и прозрачността на норвежките институции.

Разследването ще обхване повече от 30 години от историята на норвежката дипломация, а окончателният доклад на комисията се очаква в началото на 2028 г.