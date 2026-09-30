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Лозари искат временно повишение на митата за гроздето

Лозари искат временно повишение на митата за гроздето
Снимка: БТА

В противен случай тонове грозде остава необрано по родните поля

Лозари от Свиленград излизат на протест заради нереализирана реколта. Производителите се оплакват, че няма кой да купи гроздето им, а част от него остава необрано. Те настояват за спешни мерки и искат оставката на земеделския министър. Демонстрацията започна в 10.00 ч.

Продукцията за тази година стои при масивите. Няма никакъв интерес нито от страна на държавата, нито от търговците. Годината беше благоприятна и гроздето ни е много хубаво. Но няма изкупуване, а държавата не се намесва. Не мисля, че цената ни е висока, но вносът от Румъния е страшно голям”, каза организаторът на демонстрациите Живко Желев.

Той предлага да се вдигнат временно митата за вноса на гроздето.

„Миналата година гроздето се продаваше на 1,60 лв. за килограм, а сега не мога да го продам и за 50 евроцента, защото просто няма кой да го купи. 80% от продукцията ни стои неизкупена”, сподели друг лозар.

Протестиращите са категорични, че ако държавата не се намеси, ще оставят българското производство и ще заминат да работят в чужбина.

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