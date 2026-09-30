Внезапно си отиде почетният консул на Русия Тонко Фотев

На 71-годишна възраст внезапно е починал Тонко Фотев - почетен консул на Руската федерация в Бургас и Бургаска област и дългогодишна фигура в обществения живот на града.

По повод кончината му кметът на Бургас Димитър Николов изказа съболезнования на семейството и близките му.

"С тъга приемаме вестта за кончината на Тонко Фотев. В продължение на години той беше част от обществения живот на Бургас и изпълняваше своята мисия като Почетен консул на Руската федерация в нашия град", заяви Николов.

Тонко Фотев е роден на 10 октомври 1955 г. в село Факия, Бургаско. Част от професионалния му път преминава в системата на МВР, където заема различни длъжности в Бургас и Созопол.

През 1997 г. се пенсионира, след което работи в частния сектор.

От 2004 г. Фотев е почетен консул на Руската федерация в Бургас. В това си качество участва в редица обществени, културни и международни инициативи.

С името му са свързани и организираните в града "Дни на руската култура" и "Дни на руското кино", в рамките на които през годините в Бургас гостуват руски артисти и музикални състави.