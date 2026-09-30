Новини
Търси
Подкаст
Общество

Внезапно си отиде почетният консул на Русия Тонко Фотев

Внезапно си отиде почетният консул на Русия Тонко Фотев
БТА

71-годишният Фотев беше дългогодишна фигура в обществения живот на Бургас

На 71-годишна възраст внезапно е починал Тонко Фотев - почетен консул на Руската федерация в Бургас и Бургаска област и дългогодишна фигура в обществения живот на града.

По повод кончината му кметът на Бургас Димитър Николов изказа съболезнования на семейството и близките му.

"С тъга приемаме вестта за кончината на Тонко Фотев. В продължение на години той беше част от обществения живот на Бургас и изпълняваше своята мисия като Почетен консул на Руската федерация в нашия град", заяви Николов.

Тонко Фотев е роден на 10 октомври 1955 г. в село Факия, Бургаско. Част от професионалния му път преминава в системата на МВР, където заема различни длъжности в Бургас и Созопол.

През 1997 г. се пенсионира, след което работи в частния сектор.

От 2004 г. Фотев е почетен консул на Руската федерация в Бургас. В това си качество участва в редица обществени, културни и международни инициативи.

С името му са свързани и организираните в града "Дни на руската култура" и "Дни на руското кино", в рамките на които през годините в Бургас гостуват руски артисти и музикални състави.

Още по темата

МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

МЗ отне лиценза на пловдивската болница, където почина дете на зъболекарския стол

Почина актьорът Денис Хаскинс от „Спасени от звънеца“

Почина актьорът Денис Хаскинс от „Спасени от звънеца“

Почина режисьорът Михаил Мелтев

Почина режисьорът Михаил Мелтев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

След първия звънец: Затвориха още едно училище в България

След първия звънец: Затвориха още едно училище в България

Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер

Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер

Водещи

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

  • Току-що
Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

  • Преди 6 минути
Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

  • Преди 12 минути
Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

  • Преди 14 минути
Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

  • Преди 22 минути
Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

  • Преди 29 минути
Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

  • Преди 33 минути
България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

  • Преди 40 минути
Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

  • Преди 43 минути
Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

  • Преди 53 минути
Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

  • Преди 55 минути
Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС