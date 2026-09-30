Украйна: Русия започна масирани атаки срещу енергийната ни инфраструктура

Русия е започнала масирани атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, заяви украинският министър-председател Сергий Корецки. Изявлението му идва след удари по енергийни обекти в Киев и околните райони през изминалата нощ.

"Това беше първият път, в който беше извършена такава масирана и комбинирана атака от края на миналия отоплителен сезон", заяви Корецки в "Телеграм".

Украинският премиер съобщи, че общите разходи на страната за войната през тази година се очаква да достигнат 155 млрд. долара. Паралелно с това Киев търси начин да покрие финансов дефицит от 27 млрд. долара, за да гарантира възможността си да продължи активните бойни действия в началото на 2027 г.

Корецки посочи, че украинското правителство планира да осигури 7 млрд. долара от необходимите средства чрез ограничаване на публичните разходи, оптимизация на бюджета и преразпределяне на наличните средства.

За останалите 20 млрд. долара Киев води преговори със своите международни партньори за намиране на необходимото финансиране.

Това е първият случай, в който украинските власти публично обявяват приблизителна оценка за годишните разходи на страната за воденето на войната.

За 2025 г. украинските власти не са предоставили аналогични данни, поради което не може да бъде направено пряко сравнение между разходите за двете години.