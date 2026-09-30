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Три танкера са били атакувани в Ормузкия проток

Три танкера са били атакувани в Ормузкия проток
АР/БТА

Плавателните съдове са били поразени от снаряди с неустановен произход

Три плавателни съда са били атакувани вчера в Ормузкия проток, съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO, цитирана от Франс прес.

Сред засегнатите са петролен танкер, танкер за втечнен природен газ и кораб за превоз на химикали. По данни на агенцията плавателните съдове са били поразени от снаряди с неустановен произход, без да се уточняват допълнителни подробности.

Ормузкият проток е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелските удари срещу Иран.

От началото на бойните действия Иран е установил контрол над стратегическия воден коридор, докато САЩ са отговорили с блокада на иранските пристанища.

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