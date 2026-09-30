Разследват опит за самоубийство на единия пилот от преустановения полет до Тел Авив

Нови разкрития изплуват около инцидента с пътническия лайнер на авиокомпания „Флайдубай“, летящ от Дубай за Тел Авив, който бе принуден извънредно да кацне в Саудитска Арабия. Според свидетелски разкази, цитирани от Франс прес и израелски медии, самите пътници са се принудили да се намесят, за да прекратят бруталния физически сблъсък между членовете на екипажа. В публичното пространство вече циркулира и кадър, на който се вижда един от авиаторите с подгизнала от кръв тениска.

Според израелския Канал 12 разследващите органи проверяват версията за опит за самоубийство на единия от пилотите, който е с руски произход. Предполага се, че той е направил опит да разбие самолета, но колегата му, който е от украински произход, е реагирал бързо и е предотвратил фаталния край. Последвал е ожесточен юмручен бой в пилотската кабина, продължил докато единият от мъжете не е изпаднал в безсъзнание.

На борда на машината са пътували около 180 израелски граждани, уточнява всекидневникът „Аарец“. След принудителното приземяване на саудитска земя, хората са получили строги инструкции да не напускат пасажерските си места. Властите са свалили от борда единствено двамата враждуващи пилоти.

Случаят предизвика тревога за националната сигурност, след като екипажът първоначално подаде авариен сигнал чрез код 7700, а малко след това го промени на код 7500, който е международният сигнал за отвличане на самолет. В отговор на потенциалната терористична заплаха в небето незабавно бяха вдигнати израелски изтребители, съобщи „Таймс ъф Израел“. Поради сериозността на ситуацията началникът на Генералния щаб на израелската армия ген. Еял Замир проведе извънредно съвещание с висшия команден състав и ръководството на Военновъздушните сили.

За да се разреши логистичната криза с блокираните пътници, изпълнителният директор на „Флайдубай“ е уведомил транспортното министерство на Израел, че авиокомпанията изпраща друг самолет от Дубай. С него гражданите ще бъдат безопасно транспортирани от Саудитска Арабия до крайната си дестинация.