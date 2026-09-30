Удряли я в лицето и ѝ взели 350 евро: Задържаха двама братя

Двама братя на 20 и 22 години са привлечени като обвиняеми за грабеж над жена на спирка на градския транспорт в София, при който според прокуратурата ѝ е нанесен побой.

Нападението е станало около 22:00 часа на 27 септември в столичния квартал "Люлин".

Според данните на Софийската районна прокуратура двамата удряли жената с юмруци в лицето, носа и зъбите, след което отнели портмонето ѝ.

В него имало 350 евро, ваучери за храна и лични документи.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж, извършен със сила. За престъплението Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода.

Двамата братя са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд постоянното им задържане под стража.