Удряли я в лицето и ѝ взели 350 евро: Задържаха двама братя
20- и 22-годишните са обвинени за нападението на спирка в столичния квартал "Люлин"
Двама братя на 20 и 22 години са привлечени като обвиняеми за грабеж над жена на спирка на градския транспорт в София, при който според прокуратурата ѝ е нанесен побой.
Нападението е станало около 22:00 часа на 27 септември в столичния квартал "Люлин".
Според данните на Софийската районна прокуратура двамата удряли жената с юмруци в лицето, носа и зъбите, след което отнели портмонето ѝ.
В него имало 350 евро, ваучери за храна и лични документи.
По случая е образувано досъдебно производство за грабеж, извършен със сила. За престъплението Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода.
Двамата братя са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд постоянното им задържане под стража.