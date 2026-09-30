Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Убийството на президента на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов очаквано е най-коментираната тема не просто в спорта, а в обществото у нас днес. Финансовият благодетел на „канарчетата" бе застрелян тази нощ и това автоматично поставя под въпрос стабилността на пловдивския футболен тим. И не само на него.

В интервю от 2025 г. Илиян Филипов заявява, че се готви покушение срещу него

Защото преди двадесетина дни стана ясно, че „жълто-черната" част на Пловдив ще има и свой баскетболен проект. Досегашният тим на Академик Бултекс 99 бе преименуван на Ботев Академик, а финансирането се очакваше отново да идва от страна на Филипов.

Тогава на пресконференция на стадион „Христо Ботев" участваха Васил Врачев - президент на Академик, а вече и на Ботев Академик, Радослав Кошински, който представляваше „Сдружение ПФК Ботев", легендата на пловдивския баскетбол Милко Арабаджийски, както и бившите футболисти на „канарчетата" - Атанс Пашев и Лъчезар Балтанов.

Преименуваният клуб заяви големи амбиции, включително такива за построяването на нова спортна зала, което не е изненада, предвид факта, че Филипов имаше дейно участие във вдигането на новия стадион на Ботев. Община Пловдив дори даде терен на дружеството, откъдето пък изразиха благодарността си към общинския съвет и надеждата, че новото съоръжение в парк „Отдих и култура" в близост до Гребния канал ще бъде готово в рамките на следващата година.