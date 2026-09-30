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Израелски министър призова за засилване на военните действия в региона

Израелски министър призова за засилване на военните действия в региона
АР/БТА

Повод за думите му стана предполагаемият опит на пилот да разбие полет на „Флайдубай“ с около 180 израелски граждани на борда

Министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че инцидентът тази сутрин на борда на полет на „Флайдубай“ за Тел Авив показва необходимостта страната да засили военните си действия в региона, пише The Times of Israel. 

„Слава Богу и на героичните пътници, но доктрината за сигурност на Израел трябва да се издигне на следващото ниво“, заяви Бен-Гвир.

Той добави, че Израел „не трябва да спира“ и трябва да продължи действията си, докато не постигне „пълна победа“ в Иран, Ливан, Газа, Юдея и Самария – библейското наименование, използвано от Израел за Западния бряг.

Лидерът на „Оцма Йехудит“ заяви още, че случилото се е поредното напомняне, че според него Израел не трябва да проявява милост към своите врагове.

„Тероризмът е зло, с което не трябва да се постига друго споразумение, освен да бъде победен и заличен от лицето на земята“, каза Бен-Гвир.

Министърът на финансите Бецалел Смотрич също коментира случая, заявявайки, че всеки, който се е опитал да свали самолета и да убие намиращите се на борда около 180 израелци, трябва да понесе отговорност, както и всяка държава или терористична организация, която стои зад подобно действие.

Междувременно председателят на „Синьо и бяло“ Бени Ганц призова за предпазливост, като заяви, че все още е твърде рано да се установи точната последователност на събитията на борда. Той същевременно похвали находчивостта и смелостта на пътниците по време на инцидента.

Нови разкрития изплуват около инцидента с пътническия лайнер на авиокомпания „Флайдубай“, летящ от Дубай за Тел Авив, който бе принуден извънредно да кацне в Саудитска Арабия. Според свидетелски разкази, цитирани от Франс прес и израелски медии, самите пътници са се принудили да се намесят, за да прекратят бруталния физически сблъсък между членовете на екипажа.

В публичното пространство вече циркулира и кадър, на който се вижда един от авиаторите с подгизнала от кръв тениска.

Според израелския Канал 12 разследващите органи проверяват версията за опит за самоубийство на единия от пилотите, който е с руски произход. Предполага се, че той е направил опит да разбие самолета, но колегата му, който е от украински произход, е реагирал бързо и е предотвратил фаталния край. Последвал е ожесточен юмручен бой в пилотската кабина, продължил докато единият от мъжете не е изпаднал в безсъзнание.

До момента няма данни, че инцидентът е бил организиран или координиран от конкретна държава или организация.

 

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