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Окончателно: Съдът разреши на общината да премахне незаконния строеж на "Кошарите"

Окончателно: Съдът разреши на общината да премахне незаконния строеж на "Кошарите"
Facebook/Стоп кадър

С изпълнението на заповедта ще бъдат освободени близо половин декар от парка, които могат отново да бъдат възстановени като зелена площ и пространство за посетителите

Съдът окончателно отказа да спре действията на Столична община за премахване на незаконния строеж на „Кошарите“. Определението е окончателно.

Общината продължава изпълнението на заповедта за освобождаване на близо половин декар от лесопарк „Кошарите“, съобщиха от пресцентъра ѝ. 

Административен съд – София-град отхвърли искането на „Екогеоинвест“ ЕООД да бъдат спрени действията на Столична община по принудителното премахване на незаконния строеж на „Кошарите“. 

Дружеството е обжалвало действията по изпълнение на заповедта за премахване и е поискало от съда те да бъдат спрени до решаването на спора. С определение от 29 септември 2026 г. съдът отхвърля искането за спиране.

Съдът посочва, че при предварително изпълнение законът поставя в тежест на жалбоподателя да докаже, че изпълнението би му причинило значителна или трудно поправима вреда. В конкретния случай съдът приема, че такива твърдения и доказателства не са представени. Така действията по изпълнението на заповедта за премахване на незаконния строеж могат да продължат.

През септември 2024 г. общинският строителен контрол установява, че на мястото на съществувалия ресторант се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча. При проверката не са представени одобрени строителни книжа. Столична община издава заповеди за спиране на строителството и за премахване на незаконния строеж. Строителството е принудително спряно още през октомври 2024 г., а заповедта за премахване влиза в сила.

На 28 септември тази година Столична община започна принудителното ѝ изпълнение. „Екогеоинвест“ ЕООД оспорва действията по изпълнението и иска от съда те да бъдат спрени. Ден по-късно съдът отхвърля искането за спиране. Имотът, в който се намира незаконният строеж, е публична общинска собственост с площ 36 976 кв. м и предназначение „за озеленяване“. По Общия устройствен план територията е част от лесопарк „Кошарите“ и попада в устройствена зона за градски паркове и градини.

С изпълнението на заповедта ще бъдат освободени близо половин декар от парка, които могат отново да бъдат възстановени като зелена площ и пространство за посетителите. 

Действията по „Кошарите“ са част от последователната работа на Столична община по казуси с незаконно строителство и неправомерно използване на публични терени – сред тях „Капитолия“ в Борисовата градина, незаконният палат край язовир „Искър“, незаконната постройка край езерото „Ариана“ и незаконният обект, възпрепятствал изграждането на бул. „Тодор Каблешков“, се казва в съобщението.

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