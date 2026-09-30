Франция и Великобритания обсъждат край на сделката "един влиза, един излиза" за мигрантите

Франция и Великобритания водят преговори за прекратяване на споразумението си за миграцията от типа "един влиза, един излиза", съобщи източник от френското министерство на вътрешните работи в сряда, предаде Ройтерс.

"Обсъждаме условията за оттегляне от споразумението с британците", каза източникът.

Съгласно споразумението, обявено миналата година в опит да се намалят преминаванията на малки лодки през Ламанша, Великобритания депортира хора без документи, пристигащи с малки лодки, във Франция в замяна на приемането на равен брой законни търсещи убежище с британски семейни връзки, отбелязва Ройтерс.

Френското министерство на вътрешните работи не е коментирало веднага защо Франция се стреми да прекрати споразумението. Министерството на вътрешните работи на Великобритания не е отговорило на искане за коментар.

Съгласно условията на сделката е имало целеви срок от не повече от три месеца от пристигането на някого във Великобритания до прехвърлянето му във Франция.

В договора се казва, че Великобритания е трябвало да върне дадено лице в рамките на 14 дни от пристигането му, а Франция не е била длъжна да приема непридружени непълнолетни или лица, които представляват съществуваща заплаха за сигурността.