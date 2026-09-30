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Съдът прие експертизата по делото за оградата в местността Баба Алино

Съдът прие експертизата по делото за оградата в местността Баба Алино

Експертизата трябва да установи дали оградата възпрепятства свободното придвижване на хора и диви животни, както и естественото движение на водите

Административният съд във Варна прие заключенията на комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза по делото за оградата в местността Баба Алино, съобщиха от институцията.

Производството е образувано по жалба на „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите във Варна. С нея беше разпоредено спиране на дейностите по ограждането на девет поземлени имота в местността, както и премахване на вече изграденото съоръжение.

Експертизата трябва да установи дали оградата възпрепятства свободното придвижване на хора и диви животни, както и естественото движение на водите. Изследва се и дали съоръжението води до фрагментация на природни местообитания и дали засегнатите имоти попадат в защитени зони.

Жалбоподателят е поискал към делото да бъдат приобщени допълнителни доказателства от Министерството на околната среда и водите, Община Варна и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

По делото е назначена и съдебно-геодезическа експертиза, чието заключение ще бъде представено на следващото заседание. Според съда тя е необходима за пълното изясняване на фактите по случая.

Оградата в местността Баба Алино беше премахната в началото на юни в присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и областния управител на Варна Марио Смърков.

След обжалването от страна на инвеститора спорът за законосъобразността на предприетите административни действия беше отнесен до съда.

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