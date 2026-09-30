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Мария Цветкова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта

Мария Цветкова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта
БТА

Цветкова е била народен представител в 44-ото Народно събрание

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на младежта и спорта е назначена Мария Йорданова Цветкова. Това съобщават от правителствената пресслужба. 

Цветкова е била народен представител в 44-ото Народно събрание в периода 2019–2021 г. от ПГ на "Обединени патриоти", където е била и зам.-председател на Комисията по културата и медиите.

През 2025 г. Цветкова е назначена като главен експерт в Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

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