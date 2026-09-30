Министър Стоянов и саудитският министър на отбраната обсъдиха разширяване на военното сътрудничество
Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения в сферата на отбраната и възможностите за разширяване на сътрудничеството
Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе телефонен разговор със саудитския си колега принц Халид бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения в сферата на отбраната и възможностите за разширяване на сътрудничеството.
Сред основните теми беше военнотехническото взаимодействие между България и Саудитска Арабия. Стоянов подчерта, че съществува значителен потенциал за развитие на партньорството и в други ключови области – военното образование, военната медицина и киберотбраната.
Двамата министри изразиха готовност разговорите да бъдат последвани от конкретни инициативи и проекти от взаимен интерес в областта на отбраната.